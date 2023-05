Nadal priznal, da ne bo šlo: Nočem končati kariere na tak način

Štirinajstkratni zmagovalec odprtega teniškega prvenstva Francije Španec Rafael Nadal je sporočil, da ga letos zaradi poškodbe ne bo v Pariz. Hkrati je na novinarski konferenci dejal, da bo 2024 verjetno njegova zadnja sezona. Nadal bo pri 36 letih prvič po premiernem nastopu 2005 manjkal na največjem peščenem turnirju na svetu. S tem tudi ne bo branil lanske zmage oziroma se potegoval za rekordni 23. naslov na grand slamih.

Nadal in Novak Đoković si delita rekordno znamko z 22. naslovi. 35-letni Srb je januarja osvojil odprto prvenstvo Avstralije, Švicar Roger Federer, ki je lani končal kariero, pa je zmagal dvajset največjih turnirjev. Nadal, ki si je poškodoval mišico kolka na turnirju v Melbournu, ni omenil datuma vrnitve, kar daje slutiti, da bo manjkal tudi v Wimbledonu in verjetno US Opnu. Zdaj je na 14. mestu lestvice ATP, po obračunu točk za lansko zmago v Roland Garrosu pa bo izpadel iz prve stoterice.

»Za mano so težki meseci, v katerih nisem našel rešitve«

»Za mano so težki meseci, v katerih nisem našel rešitve za težave, ki so se pojavile v Avstraliji. Nočem biti samo številka v Roland Garrosu,« je dejal Nadal in dodal: »Moj cilj je premor, naslednje leto pa želim še enkrat poskusiti. Nočem končati kariere na ta način. Tega si ne zaslužim.« Organizatorji OP Francije so se na novico odzvali preko Twitterja: »Rafa, ne moremo si predstavljati, kako težka je bila ta odločitev. Pogrešali te bomo. Pozdravi se in upamo, da se vidimo naslednje leto.«