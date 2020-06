Nadaljuje se iskanje krivca za propadlo jadransko teniško turnejo

Beograd

Prispel bolan?

Opravičiti se mora

Za Đokovićevega očeta je vsega kriv Grigor Dimitrov. FOTO: Reuters

Poguben rezultat

- Po nenadnem in odmevnem propadu jadranske teniške turneje Adria Tour, ki jo je organiziral prvi igralec sveta, zaradi številnih okužb z novim koronavirusom med igralci in spremljevalci, se je pozornost vpletenih in javnosti hitro prevesila k iskanju krivca.Prvi na tapeti je kot pobudnik in organizator turneje postal Đoković. Ta je po razkritju, da se je sam okužil z virusom sars-cov-2, tudi javno priznal, da je bila turneja kljub dobri nameri napaka, saj naj bi bilo predvsem prezgodaj za organizacijo tovrstnih dogodkov.Ob tem je napovedal pomoč ljudem v Beogradu in Zadru; po teh uvodnih postojankah se je turneja zaradi pozitivnih testov na koronavirus tudi predčasno končala.A zgodba z iskanjem krivca se s tem vendarle ni končala, saj svetovni mediji že dva dni poročajo o številnih primerih kazanja s prsti med vpletenimi v turneji. Tako so kmalu v javnost prišle besede Đokovićevega očeta, ki je kot povzročitelja okužb pokazal na Bolgara. Ta je bil prvi igralec, ki je javno sporočil, da je pozitiven."Kako je prišlo do okužb? Verjetno, ker je Dimitrov prispel bolan, pa vprašanje, od kod. Ni bil testiran v Zadru, ampak nekje drugje. Mislim, da to ni prav. Povzročil je veliko škodo vam na Hrvaškem in nam kot družini ter Srbiji," je dejal oče prvega igralca sveta za hrvaško televizijo RTL.A to je zanikal agent Dimitrova, ki je poudaril, da je Bolgar prispel na prvo postajo turneje v Beograd neposredno iz trimesečne izolacije. "Niti v Beogradu niti v Zadru mu niso ponudili ali od njega zahtevali testa. Organizatorji so tisti, ki so odgovorni," je dodal agent po poročanju britanskega Guardiana.Podobno mnenje je za avstrijski Standard izrazil agent tretjega igralca sveta, ki pravi, da glavno krivdo nosi Đoković kot organizator. "Edini, ki se mora opravičiti, je Đoković, ker je vse uprizoril," je dejal Straka.Tudi Đokovićevi igralski kolegi niso prizanesljivi do prvega igralca sveta. Celo eden od njegovih najtesnejših prijateljev v karavani Škotga ni mogel braniti. "Gledano za nazaj, do tega ne bi smelo sploh priti. Nikakor ni presenetljivo, koliko ljudi se je okužilo, glede na nekatere posnetke, ki krožijo," je dejal Murray.Nekdanji trener Murrayja in Švicarjapa je za Sports Illustrated ocenil, da mnogim igralcem v moški karavani ni jasno, kako je lahko do takšne turneje sploh prišlo. "Njegova velika želja, da naredi nekaj dobrega, je zameglila vse informacije in znanstvena dognanja. Zadaj je bil dober namen s pravimi razlogi, ampak končni rezultat je bil precej poguben."Bolj prizanesljivi do Đokovića so medtem organizatorji Wimbledona. Direktor običajno tretjega od štirih turnirjev za veliki slam v sezonije za Guardian ocenil, da bodo napake na jadranski turneji pomagale organizatorjem naslednjih turnirjev, tudi odprtega prvenstva ZDA avgusta in OP Francije septembra, da postavijo in zagotovijo upoštevanje varnostnih smernic.Lewis se je ob tem sicer izognil oceni, da Đoković kot prvi igralec sveta in zmagovalec Wimbledona nosi še toliko večjo odgovornost v javnosti. "Dejstvo je, da dandanes opravljajo vsi športniki in športnice vodilno vlogo glede na njihov status ... S tega stališča je to razočaranje."