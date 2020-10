Najboljša teniška igralka na svetu uživa v avstralskem nogometu

Ljubljana - Marsikaj je nenavadnega v tej teniški sezoni, ne nazadnje že spoznanje, da je odprto prvenstvo Francije na znamenitem Roland Garrosu namesto v tradicionalnem pomladnem turnirju sredi jesenskih dni. Konkurenca ni popolna, v Parizu ni številke 1 v ženski karavani Ashleigh Barty.



Avstralska teniška zvezdnica namreč v domovini uživa tudi na tribunah tekem v avstralskem nogometu. Stiska pesti za moštvo Richmond Tigers, opazili so celo, da kot mnogi navijači tekmo spremlja z vrčkom piva v roki.



Ob tem prva zasledovalka na lestvici WTA Simona Halep iz Romunije ni izkoristila njene odsotnosti za napad na vrh. Gladko (1:6, 2:6) je namreč izgubila proti 19-letni Poljakinji Idi Šwiatek, vrstnici in prijateljici slovenske igralke Kaje Juvan. Grški as Stefanos Tsitsipas, ki je izločil Aljaža Bedeneta, pa je danes s 6:3, 7:6 (9) in 6:2 ugnal še Bolgara Grigorja Dimitrova.