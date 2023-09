Najboljši Slovenec je na 497. mestu

Novak Đoković je po zmagi na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku vnovič številka 1 na svetovni lestvici ATP. Srb je na drugo mesto potisnil Španca Carlosa Alcaraza, ki je bil na čelu pred začetkom zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni. Alcaraza je v polfinalu ustavil poraženi finalist Rus Danil Medvedjev, ki je tretji na lestvici.

Četrti je Holger Rune, ki je tako kot Medvedjev zadržal svojo uvrstitev. Za dve mesti, na peto in šesto, sta napredovala Grk Stefanos Cicipas in Rus Andrej Rubljov.

V tem premiku je največ izgubil Norvežan Casper Ruud. Lanski finalist New Yorka je s petega padel na deveto mesto. Deseti je sedaj Nemec Alexander Zverev, ki je tudi pridobil dve mesti in iz deseterice na 11. mesto potisnil Američana Francesa Tiafoeja.

Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca. Dvaintridesetletni Blaž Rola je pridobil 11 mest in je na 457. mestu, 19-letni Bor Artnak pa je deset mest izgubil in je zdaj 616. igralec na svetu.

Slovenski igralci niso nastopili niti v kvalifikacijah za OP ZDA, bodo pa tekmovali v Davisovem pokalu. Na igriščih v ljubljanskem parku Tivoli bo 15. in 16. septembra dvoboj druge evro-afriške skupine v Davisovem pokalu med Slovenijo in Luksemburgom, nastopili bodo Rola, Artnak, Sebastian Dominko in Matic Križnik.