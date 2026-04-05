Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

Mladi španski teniški igralec Rafael Jodar je svojo veliko nadarjenost potrdil z zmagoslavjem na turnirju ATP 250 v Marakešu. Komaj 19-letni Madridčan, ki je šele šestič igral na tekmovanju ATP, je v zaključnem dvoboju s 6:3 in 6:2 odpravil kar 17 let starejšega Argentinca Marca Trungellitija.

Za oba teniška igralca je bil to prvi nastop v finalu na tovrstnem turnirju, oba pa se bosta lahko na novi svetovni lestvici pohvalila z najvišjima uvrstitvama doslej. Jodar bo svoj položaj izboljšal za 32 mest, kar pomeni, da se bo prebil med najboljših 60 igralcev na svetu, Trungelliti pa bo s 117. napredoval na 76. mesto.

V zaključnem dvoboju tekmovanja v Maroku je slavil zmago po uri in 10 minutah igre.