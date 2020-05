Naomi Osaka najbolje plačana športnica v zgodovini

Ljubljana – Kakor poroča ameriška poslovna revija Forbes, je postala Naomi Osaka z letnim zaslužkom 34,3 milijona evrov najbolje plačana športnica na svetu. Japonska teniška igralka, ki živi v Združenih državah Amerike in ne govori japonsko, je tako na vrhu lestvice prehitela ameriško zvezdnico Sereno Williams.



Osaka je v zadnjih dvanajstih mesecih od nagrad in sponzorskih prihodkov zaslužila 1,3 milijona evrov več kot mlajša od sester Williams, ki je pred tem štiri leta zapovrstjo kraljevala na vrhu seznama najbolje plačanih športnic. Zaslužek Japonke v 12-mesečnem obdobju je celo rekorden. Doslej je največ v enem letu zaslužila ruska teniška igralka Marija Šarapova, ki je leta 2015 pospravila v svoj žep 27,3 milijona evrov.



Teniške zvezdnice že od leta 1990 zasedajo vrh lestvice največjih zaslužkaric. Osaka, ki si je pred dvema letoma priigrala svojo prvo lovoriko na turnirjih za veliki slam (v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je tedaj ugnala prav Sereno Williams), ima sklenjenih kar petnajst sponzorskih pogodb, med drugim tudi s takšnima multinacionalkama, kakršni sta Nike in Nissan.



Naomi (njen oče se je rodil na Haitiju, njena mati pa je Japonka) je na Forbesovem seznamu 100 najbolje plačanih športnikov leta 2020 na 29. mestu, štiri mesta pred Williamsovo, dobitnico 23 lovorik za veliki slam. Zanimivo, da je vrstni red na lestvici Ženskega teniškega združenja WTA obraten; 38-letna Američanka je namreč z devetim mestom tik pred šestnajst let mlajšo Japonko. Najboljša je sicer Avstralka Ashleigh Barty.