Naomi Osaka presenetila: 15 dni po porodu na igrišču

Bilo je septembra lani, ko je Naomi Osaka, vodilna japonska teniška igralka in nekoč št. 1 lestvice WTA, javno naznanila, da se bo zaradi nosečnosti za nekaj časa umaknila s teniških igrišč. Ob tem je napovedala, da se še ni poslovila od teniške kariere, med njenimi številnimi privrženci v domovini pa je ostalo v zraku vprašanje, kdaj jo bodo spet videli z loparjem v roki.

Marsikoga pa je presenetila, ko se je že dva tedna po porodu spet znašla na igrišču. »Sem njen velik navijač in se veselim vrnitve. Toda 15 dni po porodu – mar ni to krepko prezgodaj? Zdravju to ne bo dobro delo,« je eden od številnih zapisov na družabnih omrežjih, ko je že bilo jasno, da se Japonka s trenerjem pripravlja za nove teniške izzive. Najprej bo namenila posebnost pozornost vajam za kondicijo in moč, nato se bo lotila klasičnega teniškega treninga.

Kot je napovedala, načrtuje nastop na uvodnem turnirju sezone za grand slam, januarja prihodnje leto na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.