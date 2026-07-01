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Tenis

Osaka po zmagi: Hčerki tega nisem hotela storiti

»Jutri ima hčerka tretji rojstni dan. Želela sem ostati tukaj dlje. Nočem, da bi morala na letalo,« je po zmagi v Wimbledonu dejala Naomi Osaka.
Naomi Osaka je napredovala v tretji krog. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Galerija
Naomi Osaka je napredovala v tretji krog. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
P. Z.
1. 7. 2026 | 15:49
1. 7. 2026 | 16:57
2:01
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Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Naomi Osaka je nadaljevala impresiven začetek nastopa na Wimbledonu z prepričljivo zmago s 6:3, 6:2 proti ruski kvalifikantki Anastasii Gasanovi in se uvrstila v tretji krog. 

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Japonka, 14. nosilka turnirja, je po suvereno dobljenem uvodnem nizu v naslednjem še stopnjevala ritem, ko je z močnim »smashem« prišla do odvzema servisa za vodstvo s 4:2 in se od tam naprej ni več ozrla ter se četrtič prebila v tretji krog.

Osaka, ki na igriščih All England Cluba še nikoli ni šla dlje od te faze, se bo v naslednjem krogu pomerila z Avstralko Darjo Kasatkino ali Indonezijko Janice Tjen, a njene misli so trenutno usmerjene drugam.

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»Jutri ima moja hčerka tretji rojstni dan,« je dejala Osaka. »Samo želela sem ostati tukaj dlje. Nočem, da bi morala na rojstni dan na letalo. Z današnjim dnem sem bila res zadovoljna. Seveda bom morala zjutraj trenirati, a mogoče bomo potem šli v park in podobno. Zelo rada sklepa nova prijateljstva, tako da, ja, to bomo verjetno storili,« je dejala Japonka.

Tudi Belorusinja Arina Sabalenka se je po zmagi proti Američanki McCartney Kessler s 6:1 in 7:6 (9) uvrstila v tretji krog. Prvo igralko na lestvici WTA in prvo nosilko v tretjem krogu čaka Latvijka Jelena Ostapenko, ki je bila boljša od Hrvatice Antonie Ružić s 6:2 in 6:0.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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