Osaka po zmagi: Hčerki tega nisem hotela storiti

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Naomi Osaka je nadaljevala impresiven začetek nastopa na Wimbledonu z prepričljivo zmago s 6:3, 6:2 proti ruski kvalifikantki Anastasii Gasanovi in se uvrstila v tretji krog.

Japonka, 14. nosilka turnirja, je po suvereno dobljenem uvodnem nizu v naslednjem še stopnjevala ritem, ko je z močnim »smashem« prišla do odvzema servisa za vodstvo s 4:2 in se od tam naprej ni več ozrla ter se četrtič prebila v tretji krog.

Osaka, ki na igriščih All England Cluba še nikoli ni šla dlje od te faze, se bo v naslednjem krogu pomerila z Avstralko Darjo Kasatkino ali Indonezijko Janice Tjen, a njene misli so trenutno usmerjene drugam.

»Jutri ima moja hčerka tretji rojstni dan,« je dejala Osaka. »Samo želela sem ostati tukaj dlje. Nočem, da bi morala na rojstni dan na letalo. Z današnjim dnem sem bila res zadovoljna. Seveda bom morala zjutraj trenirati, a mogoče bomo potem šli v park in podobno. Zelo rada sklepa nova prijateljstva, tako da, ja, to bomo verjetno storili,« je dejala Japonka.

Tudi Belorusinja Arina Sabalenka se je po zmagi proti Američanki McCartney Kessler s 6:1 in 7:6 (9) uvrstila v tretji krog. Prvo igralko na lestvici WTA in prvo nosilko v tretjem krogu čaka Latvijka Jelena Ostapenko, ki je bila boljša od Hrvatice Antonie Ružić s 6:2 in 6:0.