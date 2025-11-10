Naslednjič bo Arina vijolična

V teniškem svetu in predvsem v prostoru nekdanjega sovjetskega imperija odmeva zanimiv finalni dvoboj sklepnega turnirja najboljših 8 igralk med Jeleno Ribakino in Arino Sabalenka. Prva je z zmago 6:3, 7:6 (0) ugnala Belorusinjo, sicer kot številko 1 svetovne lestvice udarno favoritinjo turnirja v Rijadu.

Sreči Rusinje, ki nastopa za Kazahstan, ni bilo konca, nagrada za njo v višini 4,5 milijona € je najvišja doslej na ženski športni sceni. »Enkrat na leto se pa tudi meni posreči,« je dejala in imela v mislih, da je pač ugnala veliko favoritinjo. Posebno državno odlikovanje ji bo namenil kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev. Sabalenka pa drugič zapored kot prva kandidatka za prestižno lovoriko ni uresničila cilja za konec sezone.

Naslednje leto namerava Arina Sabalenka nastopiti v vijolični barvi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Vidim, da naslednje leto jaz moram nastopiti v vijolični opravi. Ta barva očitno tukaj prinaša srečo,« je dejala in se spomnila, da sta bili tako Ribakina v letošnjem finalu kot Coco Gauff, ko je lani Belorusinjo ugnala v polfinalu, oblečeni vijolično.