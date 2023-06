Naučila sem se, da za Slovenijo ni nepremagljivih ovir

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se s Kajo Juvan, v najstniških letih zelo obetavno teniško igralko, ki pa so ji pozneje zdravstvene težave ter nazadnje huda bolezen in nato smrt očeta preprečile začarno prekinile športni vzpon. Toda obenem je navzlic omenjenim zapletom zablestela v ekipnem tekmovanju za pokal Billie Jean King in se s slovensko reprezentanco veselila zgodovinske uvrstitve na finalni turnir. Kako je preživela jesenske mesece ob obolelem očetu, njenem zvestem spremljevalcu tudi ob teniških igriščih? Kako se je privadila na španski jezik in Barcelono, kjer ima zdaj trenerja? Kakšna so pričakovanja reprezentančnega finalnega nastopa v Sevilli? Igra rada na travnati podlagi, katere najbolj znamenito prizorišče, Wimbledon, je pred vrati? In kaj počenja v prostem času?