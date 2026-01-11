Navijal za Rafaela Nadala, zdaj je njegov učenec

Žiga Šeško je doma iz Hrastnika, kadar je v domovini, pa je dnevno na treningu v Litiji. V domačem Zasavju so klubi za rekreativne teniške igralce, Litija pa je pravzaprav eden najbolj prepoznavnih baznih taborov na Slovenskem za profesionalno teniško karavano. In k njej močno trka na vrata omenjeni najstnik. s katerim smo se pogovarjali v pričakovanju izzivov v letu 2026 in za začetek mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu.

Žiga, predvidevamo, da ste s s tenisom srečali v Zasavju, kjer ste doma.

»Prvič sem teniški lopar držal v roki v domačem Hrastniku. Oče me je pripeljal na igrišče, pri osmih, devetih letih pa sem prihajal sam v v skupino trenirat. Težava je bila le v tem, da v domačem kraju ni bilo pokritih igrišč za zimsko obdobje.«

Pa ste se spogledovali še s kakšno drugo športno panogo?

Treniral sem nogomet, nekaj časa pa tudi kajakaštvo.

Slednje ima v vašem kraju lepo tradicijo, ne nazadnje je tu doma tudi Peter Kauzer, kajne?

Drži. No, na koncu pa sem se odločil za tenis. Po končani hrastniški osnovni šoli pa sem se vpisal na gimnazijo v Litijo, tako da mi je bilo vse skupaj tudi glede logistike lažje.