Prihajajoče leto 2026 bo posebno za rusko teniško igralko Anastasijo Potapovo, zdaj 50. na lestvici WTA. Rusinja bo namreč poslej branila rdeče-belo-rdeče avstrijske barve in pri tem med teniškimi rojakinjami nikakor ni edina. Najbolj znana je seveda wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina. Moskovčanka, ki je pred leti začela igrati za Kazahstan, je močno dvignila prepoznavnost tenisa v njeni novi deželi.

Putinova politika z vojaškim napadom na Ukrajino in tudi odbijajočim pogledom na istospolne zveze pa je botrovala še nekaterim spremembam državljanstva: denimo pri Darji Kasatkini, Varvari Gračjovi, Elini Avanesjan.

»Avstrijo imam prav rada. Deluje mi zelo privlačno, počutim se kot doma,« je dejala Potapova in botrovala ostrim besedam rojaka Jevgenija Kafeljnikova, štirikratnega zmagovalca turnirjev za grand slam in zdaj podpredsednika Ruske teniške zveze. »In kaj naj zdaj naredim? Naj jokam zaradi nje? Je ona kaj zmagala za Rusijo, je igrala vrhunsko? Tega ne veste niti vi, niti jaz,« je spregovoril ruskim novinarjem.