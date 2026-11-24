Ameriški teniški zvezdnik Ben Shelton in nogometna reprezentantka Trinity Rodman sta po skoraj dveh letih končala svoje razmerje , saj zaradi neusklajenih urnikov in nenehnih potovanj nista več mogla vzdrževati zveze na daljavo. Eden od najbolj prepoznavnih parov v svetu športa se je po ekskluzivnem poročanju britanskega časnika Daily Mail razšel pred kratkim. Kljub koncu ljubezenske zgodbe naj bi ostala v zelo dobrih in prijateljskih odnosih. Njuna zveza je bila zaradi narave vrhunskega športa nenehno na preizkušnji, saj Shelton v okviru turneje ATP vse leto potuje po vsem svetu, Rodmanova pa ima polne roke dela z obveznostmi v ameriški ženski nogometni ligi NWSL in reprezentanci ZDA. Čeprav sta se oba pogosto žrtvovala in se v zadnjem trenutku podajala na pot, da bi spremljala tekme drug drugega, takšnega ritma na dolgi rok nista mogla več vzdrževati.

Novica o razhodu je prišla tik po izjemno napornem tekmovalnem koncu tedna za oba štiriindvajsetletnika. Shelton je v soboto v polfinalu zaključnega turnirja sezone ATP v Torinu po napetem dvoboju s 3:6, 6:3 in 7:6 (7:1) izgubil proti Špancu Carlosu Alcarazu. Še isti večer je Rodmanova z ekipo Washington Spirit nastopila v finalu prvenstva NWSL in klonila proti moštvu KC Current. Že v nedeljo zvečer so četrtega teniškega igralca sveta opazili v sloviti dvorani Madison Square Garden na tekmi lige NBA med moštvoma New York Knicks in Indiana Pacers. V prvi vrsti ob igrišču je sedel v družbi prijatelja in igralke Inde Navarette, brez svoje dosedanje partnerice.

Še na odprtem teniškem prvenstvu ZDA je bila Trinity Rodman najbolj goreča navijačica Ben Sheltona. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Skupaj sta bila od leta 2025

Svojo zvezo sta javno potrdila marca 2025, potem ko so oboževalci že nekaj časa ugibali o njuni bližini. Sprva sta svojo naklonjenost skrivala za igrivimi namigi na družbenem omrežju TikTok, kmalu zatem pa sta romanco tudi uradno potrdila in postala nerazdružljiva na velikih športnih prizoriščih.

Hči nekdanjega kontroverznega košarkarskega zvezdnika Dennisa Rodmana je bila redna gostja v Sheltonovi loži. Maja 2025 je prvič obiskala Wimbledon, septembra istega leta pa je bila njegova najglasnejša navijačica na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Na dan velikega finala je igrala prvenstveno tekmo v Washingtonu, a je takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu odhitela v New York, da bi ujela njegov dvoboj. Kamere so jo nato na stadionu Arthurja Asha ujele v solzah ob njegovem porazu proti Alexandru Zverevu.

Shelton je bil vselej zelo pozoren partner. Ko je Washington Spirit lani novembra v Kaliforniji presenetljivo izgubil finale lige NWSL proti ekipi Gotham FC, je teniški zvezdnik ob robu igrišča dolgo tolažil objokano Trinity.

Ben Shelton je potožil, da je težko vzdrževati zvezo, če si izčpran. FOTO: Wendell Cruz/Imagn Images Via Reuters Connect

Bila sta tako utrujena in izčrpana, da je bilo je težko karkoli početi

Shelton je že septembra v pogovoru za revijo US Weekly priznal, da usklajevanje vrhunske kariere in zasebnega življenja ni preprosto. Takrat je pojasnil, da ljudje pogosto ne vidijo, kako utrujena sta v redkih prostih dneh, ko bi končno lahko preživela nekaj časa skupaj.

»Resnično je težko. Ko končno imava kakšen dan ali dva premora, sva tako izčrpana, da je težko karkoli početi. Težko si je vzeti čas drug za drugega,« je takrat dejal Shelton in dodal, da se s turnirjev včasih vrne kot zombi in takrat zagotovo ni najbolj zabavna družba. Poudaril je, da oba ogromno žrtvujeta za svoj šport, saj še nista na vrhuncu svojih karier in lovita svoje največje cilje.

»Iz mojega zornega kota je to najtežje in najbolj naporno obdobje v najinem razmerju. Nič od tega ni preprosto. A vendarle na toliko načinov pomaga, če imaš ob sebi nekoga, na kogar se lahko zaneseš in ki je prav tako vrhunski športnik na najvišji ravni,« je takrat sklenil Američan, preden sta se z Rodmanovo naposled le odločila, da bosta svoji športni poti nadaljevala vsak zase.