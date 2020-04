Ne vem, kdaj bi spet lahko igral tenis, zdaj bijem drugo bitko

»Naš šport je drugačen od večine drugih športov. Potujemo iz države v državo«

»Nekako sem prišel k sebi šele zdaj in poskušam razmišljati pozitivno,« je razkril Nadal. FOTO: Reuters

Odprto prvenstvo Francije, ki jetako ljubo, so preložili na september, odprto prvenstvo Anglije so že odpovedali, tudi usoda US Opna ni povsem znana. Toda Španec ta čas ne razmišlja o teniških izzivih. Njegova država sodi med daleč najbolj prizadete zavoljo koronavirusa, kar močno občuti tudi 33-letni teniški zvezdnik.»Naš šport je drugačen od večine drugih športov. Potujemo iz države v državo, in to na tedenski ravni! Moramo ravnati odgovorno. Ta čas se mi zdi zelo težko, da bi sploh razmišljal o tem, kdaj se bom vrnil na igrišče in odigral igro tenisa. Najprej moramo premagati virus, najti rešitev za to tragedijo, ki smo ji priča, nato pride na vrsto vse drugo. Če bo treba igrati na praznih štadionih in v praznih dvoranah, nič hudega, vesel bom tudi takšnega načina igranja tenisa,« je zatrdil Nadal, številka dve svetovnega tenisa. Zadnjo tekmo je igral 1. marca, ko je premagalv finalu turnirja»Novice v naši državi so bile sprva tako tragične in grozne, da nisem mogel storiti prav ničesar, ko sem jih slišal iz dneva v dan. Minevali so dnevi in tedni, nekako sem prišel k sebi šele zdaj in poskušam razmišljati pozitivno,« je Nadal spregovoril tudi o položaju v Španiji. Dnevno vadi in vzdržuje telesno pripravljenost, ob tem pa se zaveda, da usoda naslednjih mesecev ni v rokah športnikov.