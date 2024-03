Nekdanja teniška zvezdnica blestela na tednu mode v Parizu

Zanimiva zgodba prihaja iz Pariza, kjer so pred dnevi zaprli prireditev Teden mode v Parizu. Na njej je namreč opozorila nase tudi nekdanja teniška zvezdnica Marija Šarapova. Nekdanja ruska športnica, ki bo 19. aprila dopolnila 37 let, se je v francoski metropoli predstavila v nekaterih modnih oblekah in požela pozitivne kritike. Delno je spremenila svoj videz in tudi slog, sodelovala je na revijah Victorie Beckham in blagovnih znamk Valentino ter Hermes. Ni več svetlolaska, obarvala se je v rjavo barvo.

Osvojila tudi pet turnirjev za grand slam

Šarapova, ki je v bogati karieri osvojila tudi pet turnirjev za grand slam, se je spogledovala z modo že med aktivno kariero, štirikrat zapovrstjo so jo denimo razglasili za najlepšo športnico na svetu. Upokojila se je pred štirimi leti, potem spoznala britanskega poslovneža Alexandra Gilkesa, s katerim sta 1. julija 2022 dobila tudi prvorojenca Theodora.

Marija Šarapova FOTO: Instagram

Rusinja, ki je velik del življenja preživela v ZDA, je nekaj časa prijateljevala tudi z nekdanjim slovenskim košarkarjem Sašo Vujačićem, pozneje je bila v zvezi tudi z bolgarskim teniškim igralcem Grigorjem Dimitrovom. Ob teniškem igrišču so jo zaznamovale tudi nekatere afere, kakršni sta bili denimo padec na dopinški kontroli ali sojenje zaradi domnevne prevare v nekem nepremičninskem poslu.