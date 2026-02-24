Nekdanji trener prepričan, da je vrnitev Serene Williams le vprašanje časa

Več kot tri leta so minila odkar je Serena Williams, zmagovalka 23 teniških turnirjev za grand slam, na odprtem prvenstvu ZDA odigrala svoj zadnji (dosedanji) dvoboj. Sedaj so govorice o njeni vrnitvi v teniško karavano vse glasnejše.

Nekdanji trener Williamsove Rick Macci je prepričan, da se bo 44-letna Američanka vrnila na turnejo. »Trenira z veliko 'sparing' partnerji – z moškimi. Igrala je tudi z Alycio Parks, svojo dobro prijateljico z južne Floride. Zato o tem (njeni vrnitvi, op. p.) ne dvomim. Vedno sem mislil, da se bo občasno vrnila in nastopala z Venus v dvojicah,« je za francoski L'Equipe povedal Macci.

Teniška zvezdnica je lani agencijo za teniško integriteto obvestila, da si želi biti ponovno vključena v protidopinška testiranja. Ta novica je sprožila ugibanja o njeni vrnitvi, ki jih je kasneje Williamsova zanikala. Pred dvema dnevoma je kljub temu pridobila pravico do nastopanja, ki si jo je zagotovila, saj je bila šest mesecev vključena v dopinška testiranja. Macci o njenem povratku ne dvomi.

»Vendar ne govorimo samo o dvojicah ... ona igra na vso moč. Če ne bi mislila, da se lahko kosa z najboljšimi in zmaguje tekme, tega ne bi počela. Stoodstotno je prepričana, da se bo vrnila na tekmovanja,« je zatrdil 71-letni Američan, ki je bdel nad mnogimi znanimi teniškimi igralci, kot so Andy Roddick, Marija Šarapova in Venus Williams.

»Vprašanje je, ali je tekmovalni duh še vedno prisoten. Na to vprašanje odgovarja sama. Vrača se, ker je v srcu tekmovalka,« je še dodal Macci in pojasnil, da bi lahko Williamsova, ki je svoj zadnji naslov med posameznicami osvojila leta 2017, za začetek svoje vrnitve izkoristila prihajajoče turnirje v ZDA.