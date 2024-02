Neučakan sem že pred prvo Hamiltonovo dirko za Ferrari

Za vodilnim italijanskim teniškim igralcem Jannikom Sinnerjem in obenem št. 3 svetovne lestvice, takoj za Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom, so izjemni tedni. V Melbournu je osvojil uvodni turnir sezone za grand slam, ob zadnjem konca tedna se je veselil lovorike v Rotterdamu. Seveda je zadovoljen s svojimi dosežki, toda kot je povedal v pogovoru za milanski športni dnevnik Gazzetta dello Sport, mu je predvsem všeč, da si bo zdaj malo oddahnil na domačem Južnem Tirolskem.

»Predvsem se veselim srečanja s starimi starši, ki jih v mojem pisanem tekmovalnem urniku le še redko vidim.« Doma se bo tudi pripravljal za nadaljevanje sezone, v začetku marca bo namreč odpotoval čez lužo v Indian Wells.

Kot velik ljubitelj formule 1 pa je spregovoril tudi o Hamiltonovem prihodu k Ferrariju: »To je prestop, ki ga nihče ni pričakoval. Zelo zanimivo bo, saj gre za res odličnega dirkača. Že kar neučakan sem glede njegovega prvega štarta za novo moštvo.«