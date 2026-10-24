Neverjetni Žiga Šeško na pragu novega velikega uspeha

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško nadaljuje z izvrstnimi predstavami na Kitajskem. Na zaključnem turnirju mladincev v Čengduju je v polfinalu s 6:4 in 6:4 premagal tretjega nosilca turnirja Keatona Hanca. Tekmeca se dobro poznata, saj sta se pomerila tudi v letošnjem finalu mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, v katerem se je zmage veselil Šeško.

Osemnajstletni Hrastničan se je v polfinale zaključnega turnirja uvrstil brez poraza po skupinskem delu tekmovanja. V skupini A je premagal vse tri nasprotnike, tudi prvega nosilca Jamieja Mackenzieja. Proti Hancu je v šesti igri prvega niza ubranil dve priložnosti za »break«, nato pa takoj v naslednji igri tekmecu ukradel začetni udarec in si tako priigral odločilno prednost za zmago v nizu.

V drugem nizu se je Šeško že v prvi igri znašel pod pritiskom. A v ključnih trenutkih se je odlično znašel in tekmecu ubranil štiri priložnosti za odvzem servisa. Do konca dvoboja 18-letni Američan ni izkoristil nobene tovrstne priložnosti, kljub temu da se je mu je možnost ponudila še v dveh igrah. Slovenski as pa je nasprotniku servis ukradel v deveti igri in nato tekmo zanesljivo pripeljal do konca.

V polfinale zaključnega turnirja sta se prebila tudi Vincent Reisach in Jordan Lee, ki se trenutno merita za mesto v finalu. Zmagovalec tekmovanja prejme tisoč točk za mladinsko svetovno lestvico, kolikor dobi tudi zmagovalec mladinskega turnirja za grand slam. Poleg tega si udeleženci med seboj razdelijo potovalne štipendije v vrednosti več kot 220 tisoč ameriških dolarjev.