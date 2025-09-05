  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    New York podrl rekord, najboljši polnijo žepe

    V soboto ženski finale odprtega prvenstva ZDA, v nedeljo še moški, oboje za rekordno nagrado. Letos največ zaslužil Alcaraz.
    Arina Sabalenka, št. lestvice WTA, je favoritinja današnjega newyorškega finala. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Galerija
    Arina Sabalenka, št. lestvice WTA, je favoritinja današnjega newyorškega finala. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Siniša Uroševič
    5. 9. 2025 | 18:30
    4:49
    A+A-

    Ko mnogi med navadnimi smrtniki slišijo za Wimbledon, jim – četudi ne spremljajo teniškega utripa – ni treba posebej razlagati, da gre za najodmevnejši spektakel v tej športni panogi. Podobno kot Tour de France v kolesarstvu ali Kitzbühel na belih strminah. Toda v mikavnem svetu nagrad je zgodba drugačna. Na odprtem prvenstvu ZDA, kjer bo v soboto ob 22. uri ženski finale med Arino Sabalenka (Blr) in Amando Anisimovo (ZDA), v nedeljo pa še sklepna moška zgodba, imajo večji nagradni sklad kot na omenjenem kultnem londonskem prizorišču.

    Že dolgo je znano, da se v teniškem kolesju sučejo lepe vsote denarja, med tistimi najboljšimi kajpak v milijonih evrov. Četudi je denimo Roger Federer že tri leta med upokojenci, je še naprej med najbogatejšimi v svetu športa. Tudi Rafaelu Nadalu ni hudega in Novaku Đokoviću, ki pri 38 letih še vedno vztraja na igrišču v družbi najboljših, prav tako ne. Tudi med karavano deklet so lepi zaslužki, navsezadnje so nagrade na prestižnih turnirjih za grand slam za oba spola enake.

    76,7

    milijona evrov znaša letošnji rekordni nagradni sklad odprtega prvenstva ZDA v tenisu

    Tako je tudi v New Yorku, kjer so za sklepni turnir sezone grand slama pripravili rekordni nagradni sklad – 76,7 milijona evrov oziroma v domači valuti natanko 90 milijonov dolarjev. Zmagovalca v moški in ženski konkurenci bosta odnesla domov po 4,26 milijona €, kar je krepko več kot na drugih letošnjih turnirjih velikih četverice: v Wimbledonu sta najboljša prejela po 3,46 milijona €, na Roland-Garrosu v Parizu po 2,55 milijona € in ob začetku leta na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu po dva milijona €.

    14

    milijonov € je do prihoda v New York letos zaslužil Carlos Alcaraz, kar je največ med vsemi v teniški karavani

    Kajpak tudi tisti, ki ne dvignejo prestižne lovorike, zaslužijo lepo, poraženec ali poraženka newyorškega finala denimo po 2,13 milijona €. Že nastop v uvodnem kolu je vsakomur prinesel po 94.000 €, ob tem prireditelji odprtega prvenstva ZDA poskrbijo tudi za stroške namestitve in dnevnico za vsakogar med udeleženci. Jasno, tudi po denarni plati je škoda, da se niti eni od slovenskih igralk ni posrečilo uvrstiti v glavni turnir (najbližje mu je bila Veronika Erjavec z nastopom v zadnjem kolu kvalifikacij), obenem gre seveda tudi za pomembne točke. Prav Erjavčeva jih je v zadnjih dneh najbolj pridno nabirala na turnirju WTA 125 v Changshi na Kitajskem in se uvrstila v finale, v katerem se bo v soboto ob 10. uri pomerila z Rusinjo Marijo Timofejevo.

    Amanda Anisimova je v tej sezoni napredovala in osvojila že tri milijone evrov. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Amanda Anisimova je v tej sezoni napredovala in osvojila že tri milijone evrov. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Favoritinji letos dobrih šest milijonov €

    Drugi dve članici elitne trojice slovenskega tenisa, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, bosta v prihajajočem tednu poskusili doseči kar največ na največjem turnirju v Sloveniji – WTA 125 v Ljubljani z nagradnim skladom 98.000 evrov. Žreb turnirja bo jutri, Tivoli bo za nekaj dni oživel s teniškim utripom, upati je seveda na lepe predstave domačih tekmovalk: ob omenjenih so na seznamu glavnega turnirja še Polona Hercog, Dalila Jakupović in Pia Lovrič.

    98.000

    evrov znaša nagradni sklad prihajajočega turnirja WTA 125 v Ljubljani

    A kar zadeva ženski tenis, bo seveda najprej pod drobnogledom zadnji finale te sezone v grand slamu Sabalenka – Anisimova. Prva ohranja vlogo favoritinje, je št. 1 svetovne lestvice, njen dosedanji zaslužek na letošnjih turnirjih znaša 6,1 milijona €, skupno je doslej v karieri 27-letnica zaslužila 31,8 milijona €. Letos še ni zmagala na turnirjih grand slama, v pariškem finalu je izgubila proti Coco Gauff, o njenem motivu za sobotni uspeh ni dvomov. Kot tudi ne za ameriško dekle ruskih korenin iz sosednjega New Jerseyja. Po letošnjem Wimbledonu in takrat porazu z Igo Šwiatek je to njen drugi finale doslej na turnirjih velike četverice. V karieri je zbrala za nagrade na turnirjih 7,4 milijona €, zgolj v tej sezoni pa tri milijone.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Zabavno bi bilo, če bi Novak osvojil 25. naslov

    New York čaka na polfinalni spektakel Alcaraz vs. Đoković. Kaja Juvan pred prihodom v Ljubljano govorila o favoritih kot tudi prizoriščih in najljubši hrani.
    Siniša Uroševič 3. 9. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Turnirji v Sloveniji

    Generalka za september s Kajo in Tamaro

    V teh dneh je domače teniško dogajanje v Mariboru, septembra pa bo zelo živahno v Ljubljani, kjer bo najmočnejši ženski turnir, obenem pa še Davisov pokal.
    20. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odprto prvenstvo zdanagradni sklad v tenisuArina SabalenkaAmanda Anisimova

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    New York podrl rekord, najboljši polnijo žepe

    V soboto ženski finale odprtega prvenstva ZDA, v nedeljo še moški, oboje za rekordno nagrado. Letos največ zaslužil Alcaraz.
    Siniša Uroševič 5. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Najstnik reševal slovensko čast, Kauzer je imel spet težave s sodniki

    Žiga Lin Hočevar danes naš edini finalist v Augsburgu. Eva Alina Hočevar po napaki ostala brez želene kolajne v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v kajaku.
    5. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dediščina

    S Carpaccievo Marijo Italijani presenetijo še drugič

    Carpaccieva Marija z detetom je pri sv. Frančišku v Piranu. V tem raztreščenem svetu je mogoče presegati meje med ljudmi.
    Boris Šuligoj 5. 9. 2025 | 17:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

    Potres z magnitudo 4,5 je imel epicenter v bližini Sjenice. Sunek so občutili v številnih mestih, poročil o večji gmotni škodi za zdaj ni.
    5. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Slovenski as že v četrtfinalu turnirja v Kazahstanu

    Darko Jorgić je na tekmovanju serije WTT Contender v Almatiju potrdil vlogo favorita proti Rusu Levu Kacmanu.
    5. 9. 2025 | 16:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dediščina

    S Carpaccievo Marijo Italijani presenetijo še drugič

    Carpaccieva Marija z detetom je pri sv. Frančišku v Piranu. V tem raztreščenem svetu je mogoče presegati meje med ljudmi.
    Boris Šuligoj 5. 9. 2025 | 17:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

    Potres z magnitudo 4,5 je imel epicenter v bližini Sjenice. Sunek so občutili v številnih mestih, poročil o večji gmotni škodi za zdaj ni.
    5. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Slovenski as že v četrtfinalu turnirja v Kazahstanu

    Darko Jorgić je na tekmovanju serije WTT Contender v Almatiju potrdil vlogo favorita proti Rusu Levu Kacmanu.
    5. 9. 2025 | 16:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo