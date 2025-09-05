New York podrl rekord, najboljši polnijo žepe

Ko mnogi med navadnimi smrtniki slišijo za Wimbledon, jim – četudi ne spremljajo teniškega utripa – ni treba posebej razlagati, da gre za najodmevnejši spektakel v tej športni panogi. Podobno kot Tour de France v kolesarstvu ali Kitzbühel na belih strminah. Toda v mikavnem svetu nagrad je zgodba drugačna. Na odprtem prvenstvu ZDA, kjer bo v soboto ob 22. uri ženski finale med Arino Sabalenka (Blr) in Amando Anisimovo (ZDA), v nedeljo pa še sklepna moška zgodba, imajo večji nagradni sklad kot na omenjenem kultnem londonskem prizorišču.

Že dolgo je znano, da se v teniškem kolesju sučejo lepe vsote denarja, med tistimi najboljšimi kajpak v milijonih evrov. Četudi je denimo Roger Federer že tri leta med upokojenci, je še naprej med najbogatejšimi v svetu športa. Tudi Rafaelu Nadalu ni hudega in Novaku Đokoviću, ki pri 38 letih še vedno vztraja na igrišču v družbi najboljših, prav tako ne. Tudi med karavano deklet so lepi zaslužki, navsezadnje so nagrade na prestižnih turnirjih za grand slam za oba spola enake.

76,7 milijona evrov znaša letošnji rekordni nagradni sklad odprtega prvenstva ZDA v tenisu

Tako je tudi v New Yorku, kjer so za sklepni turnir sezone grand slama pripravili rekordni nagradni sklad – 76,7 milijona evrov oziroma v domači valuti natanko 90 milijonov dolarjev. Zmagovalca v moški in ženski konkurenci bosta odnesla domov po 4,26 milijona €, kar je krepko več kot na drugih letošnjih turnirjih velikih četverice: v Wimbledonu sta najboljša prejela po 3,46 milijona €, na Roland-Garrosu v Parizu po 2,55 milijona € in ob začetku leta na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu po dva milijona €.

14 milijonov € je do prihoda v New York letos zaslužil Carlos Alcaraz, kar je največ med vsemi v teniški karavani

Kajpak tudi tisti, ki ne dvignejo prestižne lovorike, zaslužijo lepo, poraženec ali poraženka newyorškega finala denimo po 2,13 milijona €. Že nastop v uvodnem kolu je vsakomur prinesel po 94.000 €, ob tem prireditelji odprtega prvenstva ZDA poskrbijo tudi za stroške namestitve in dnevnico za vsakogar med udeleženci. Jasno, tudi po denarni plati je škoda, da se niti eni od slovenskih igralk ni posrečilo uvrstiti v glavni turnir (najbližje mu je bila Veronika Erjavec z nastopom v zadnjem kolu kvalifikacij), obenem gre seveda tudi za pomembne točke. Prav Erjavčeva jih je v zadnjih dneh najbolj pridno nabirala na turnirju WTA 125 v Changshi na Kitajskem in se uvrstila v finale, v katerem se bo v soboto ob 10. uri pomerila z Rusinjo Marijo Timofejevo.

Amanda Anisimova je v tej sezoni napredovala in osvojila že tri milijone evrov. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Favoritinji letos dobrih šest milijonov €

Drugi dve članici elitne trojice slovenskega tenisa, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, bosta v prihajajočem tednu poskusili doseči kar največ na največjem turnirju v Sloveniji – WTA 125 v Ljubljani z nagradnim skladom 98.000 evrov. Žreb turnirja bo jutri, Tivoli bo za nekaj dni oživel s teniškim utripom, upati je seveda na lepe predstave domačih tekmovalk: ob omenjenih so na seznamu glavnega turnirja še Polona Hercog, Dalila Jakupović in Pia Lovrič.

98.000 evrov znaša nagradni sklad prihajajočega turnirja WTA 125 v Ljubljani

A kar zadeva ženski tenis, bo seveda najprej pod drobnogledom zadnji finale te sezone v grand slamu Sabalenka – Anisimova. Prva ohranja vlogo favoritinje, je št. 1 svetovne lestvice, njen dosedanji zaslužek na letošnjih turnirjih znaša 6,1 milijona €, skupno je doslej v karieri 27-letnica zaslužila 31,8 milijona €. Letos še ni zmagala na turnirjih grand slama, v pariškem finalu je izgubila proti Coco Gauff, o njenem motivu za sobotni uspeh ni dvomov. Kot tudi ne za ameriško dekle ruskih korenin iz sosednjega New Jerseyja. Po letošnjem Wimbledonu in takrat porazu z Igo Šwiatek je to njen drugi finale doslej na turnirjih velike četverice. V karieri je zbrala za nagrade na turnirjih 7,4 milijona €, zgolj v tej sezoni pa tri milijone.