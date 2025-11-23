Ni Sinnerja, ni problema, Italija spet na vrhu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Italija je postala prva reprezentanca, ki je trikrat zapored osvojila Davisov pokal v tenisu. Čeprav brez dveh najboljših igralcev, je v finalu zaključnega turnirja v Bologni premagala Španijo z 2:0.
Italija je nastopila brez drugega igralca na svetovni lestvici Jannika Sinnerja in osmega igralca na svetu Lorenza Musettija. Vseeno je nalogo opravila z odliko; vse tri tekmece na poti do naslova je premagala z 2:0, tako da dvojica Andrea Vavassori/Simone Bolelli sploh ni dobila priložnosti za igro.
V finalu proti Španiji, ki je bila brez prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza, je prvo točko osvojil Matteo Berrettini, ki je bil boljši od Pabla Carrena Buste s 6:3 in 6:4, drugo pa Flavio Cobolli proti Jaumeju Munarju z 1:6, 7:6 in 7:5.
Drugo leto zapovrstjo je Italija zmagala v obeh ekipnih tekmovanjih. Dekleta so septembra v Šenzenu osvojila pokal Billie Jean King, fantje pa so četrtič v zgodovini dvignili pokal International Lawn Tennis Challenge Trophy, ki ga je leta 1900 za prvo izvedbo tega tekmovanja med Veliko Britanijo in ZDA prispeval Dwight Filley Davis. Prvi naslov so Italijani osvojili leta 1976.
Španija je enajstič igrala v finalu Davisovega pokala in ostaja pri šestih naslovih. Nazadnje je slavila 2019. Italija je na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Bologni pred finalom premagala Avstrijo in Belgijo, Španija pa je imela precej težjo pot prek Češke in Nemčije, ki ju je ugnala z 2:1.
Davisov pokal, finale:
Italija – Španija 2:0
Matteo Berrettini – Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4
Flavio Cobolli – Jaume Munar 1:6, 7:6 (5), 7:5
Zmagovalci:
2025: Italija
2024: Italija
2023: Italija
2022: Kanada
2021: Rusija
2020: brez zmagovalca
2019: Španija
2018: Hrvaška
2017: Francija
2016: Argentina
2015: Velika Britanija
2014: Švica
2013: Češka
2012: Češka
2011: Španija
2010: Srbija
2009: Španija
2008: Španija
2007: ZDA
2006: Rusija
2005: Hrvaška
2004: Španija
2003: Avstralija
2002: Rusija
2001: Francija
2000: Španija
1999: Avstralija
1998: Švedska
1997: Švedska
1996: Francija
1995: ZDA
1994: Švedska
1993: Nemčija
1992: ZDA
1991: Francija
1990: ZDA
Najuspešnejše države v Davisovem pokalu:
32 zmag: ZDA
28 zmag: Avstralija
10 zmag: Francija, Velika Britanija
7 zmag: Švedska
6 zmag: Španija
4 zmage: Italija
3 zmage: Češka, Nemčija, Rusija
2 zmagi: Hrvaška
1 zmaga: Argentina, Švica, Srbija, Južna Afrika, Kanada
