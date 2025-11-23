Ni Sinnerja, ni problema, Italija spet na vrhu

Italija je postala prva reprezentanca, ki je trikrat zapored osvojila Davisov pokal v tenisu. Čeprav brez dveh najboljših igralcev, je v finalu zaključnega turnirja v Bologni premagala Španijo z 2:0.

Italija je nastopila brez drugega igralca na svetovni lestvici Jannika Sinnerja in osmega igralca na svetu Lorenza Musettija. Vseeno je nalogo opravila z odliko; vse tri tekmece na poti do naslova je premagala z 2:0, tako da dvojica Andrea Vavassori/Simone Bolelli sploh ni dobila priložnosti za igro.

Flavio Cobolli je dono zmago. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

V finalu proti Španiji, ki je bila brez prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza, je prvo točko osvojil Matteo Berrettini, ki je bil boljši od Pabla Carrena Buste s 6:3 in 6:4, drugo pa Flavio Cobolli proti Jaumeju Munarju z 1:6, 7:6 in 7:5.

Drugo leto zapovrstjo je Italija zmagala v obeh ekipnih tekmovanjih. Dekleta so septembra v Šenzenu osvojila pokal Billie Jean King, fantje pa so četrtič v zgodovini dvignili pokal International Lawn Tennis Challenge Trophy, ki ga je leta 1900 za prvo izvedbo tega tekmovanja med Veliko Britanijo in ZDA prispeval Dwight Filley Davis. Prvi naslov so Italijani osvojili leta 1976.

Matteo Berrettini se je veselil zmage. FOTO: Alessandro Garofalo /Reuters

Španija je enajstič igrala v finalu Davisovega pokala in ostaja pri šestih naslovih. Nazadnje je slavila 2019. Italija je na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Bologni pred finalom premagala Avstrijo in Belgijo, Španija pa je imela precej težjo pot prek Češke in Nemčije, ki ju je ugnala z 2:1.

Italija je na teniškem vrhu. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Davisov pokal, finale:

Italija – Španija 2:0

Matteo Berrettini – Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4

Flavio Cobolli – Jaume Munar 1:6, 7:6 (5), 7:5

