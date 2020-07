Ni smrklja, pri 14 letih je bila bolj zrela kot druge pri 25

Ljubljana - Black Lives Matter (temnopolta življenja štejejo). Tudi v športu. Za tenis bi lahko rekli, da temnopolti niso imeli toliko priložnosti za dokazovanje, kakor bi si s svojimi zmožnostmi to sicer zaslužili.Velikan Arthur Ashe je edini teniški igralec temne polti, ki je v posamični konkurenci zmagal na turnirjih za veliki slam v Wimbledonu, odprtem prvenstvu ZDA in Avstralije. Bil je prvi temnopolti tenisač, ki je v pokalu Davis zaigral za reprezentanco ZDA. Leta 1993 je bil Ashe posmrtno odlikovan s predsedniško medaljo svobode, to čast mu je namenil Bill Clinton.Ime odlikovanja pove vse, kako so se temnopolti morali ...