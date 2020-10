Nočna predstava Rafe na poti k želeni lovoriki št. 13

Pariz

Španec bo zdaj že trinajstič igral v polfinalu Roland-Garrosa. FOTO: Martin Bureau/AFP

98



dvobojev je Rafael Nadal doslej že odločil v svojo korist na odprtem prvenstvu Francije



Jubilejni 100. nastop

Južni Tirole Jannik Sinner imenitno predstavlja novi val italijanskega tenisa. FOTO: Martin Bureau/AFP

- Marsikaj je že na svoji izjemni športni poti doživelobvodilni zvezdnik teniških igrišč v zadnjem desetletju. Pa še kakšno leto več. Ne nenazadnje ima že 12 (!) lovorik zmagovalca na prestižnem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. In zdaj lovi že št. 13. Na dobri poti je, ni pa si mislil, da se mu bo pripetila tako nenavadna zgodba, ko bo sredi Evrope na turnirju, ki kajpak slovi po prizorišču na prostem, zmagal ob pol drugi uri zjutraj ...Seveda bi bilo to v preteklosti nemogoče in pravzaprav neizvedljivo, toda odkar ima letos igriščepremično streho in močne žaromete, priljubljeni Roland-Garros piše novo poglavje svoje živahne teniške zgodovine. In če se en dvoboj tako zavleče, kot se je v petih nizih poznopopoldanski med favoriziranim– zmagal je presenetljivo Argentinec –, napoči čas za tenis v urah, ko bi akterji ugledne svetovne karavane že zdavnaj počivali. Še zlasti ko je kakršno koli potepanje po resda atraktivnem Parizu prepovedano: udeleženci turnirja so v boju proti širitvi virusa »obsojeni« na hotelski restavracijo in sobo ter uradni prevoz z avtomobili med bivališčem in prizoriščem tretjega turnirja sezone, obenem letos zadnjega v tej prestižni seriji za grand slam.Nadalova nočna predstava, v kateri je v treh nizih – s 7:6 (4), 6:4, 6:1 – ugnal velikega upa italijanske teniške sceneiz južnotirolskega kraja Sexten ob Dobbiacu oz. Toblachu zelo blizu izvira Drave, je bila prav posebna. Pa ne le zavoljo res nenavadne ure, temveč tudi spoznanja, da je bil to doslej njegov jubilejni 100. tekmovalni nastop na Roland-Garrosu. Njegova bilanca je imenitna, podpisal se je pod 98. zmago, vnovič ni oddal niti enega niza, malce je zatrepetal le ob uvodu in podaljšani igri, pa je nato le ugnal obetavnega igralca iz regije, ki sicer na športnem zemljevidu precej bolj kot po tenisu slovi po šampionih iz smučarskih panog. »Jannick je zelo, zelo velik teniški up z izjemno natančnimi in močnimi udarci. Ne le v prvem nizu, tudi v drugem je šlo na tesno. V prvem pa sem sploh imel srečo! Res ga je bilo težko premagati, šele v 3. nizu sem bil lahko bolj sproščen,« je dejal zmagovalec po svoji 13. uvrstitvi v pariški polfinale. Seveda prvi sredi noči: v življenju teniškega igralca prihod na novinarsko konferenco ob 2. uri zjutraj ni namreč vsakdanja reč ...Teniški zanesenjaki so se veselili novega derbija na svetovni sceni tenisa med Nadalom in Thiemom v polfinalu, toda tega tu ne bodo dočakali, saj je Avstrijca presenetil Argentinec, ki si je po izjemnih petih nizih priboril veliko predstavo z branilcem lovorike. Nazadnje sta se pomerila septembra v četrtfinalu turnirja v Rimu, zmagal je Schwartzman. In sicer prvič po devetih porazih z Nadalom. Slednji je o svojem jutrišnjem tekmecu dejal: »Le pomislite, kako je zdaj samozavesten. Igral je v finalu Rima, tukaj je polfinalist. In to po tem, ko je ugnal enega od najboljših na svetu, zlasti v primeru peščene podlage.« Ni dvoma o tem, da se bo Nadal zelo resno pripravil za petkov popoldanski nastop. Ponavadi so se mu vse pariške želje uresničile. Bo tako tudi letos?