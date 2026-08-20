Nogometni vplivnež odkril, teniški as potrdil

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku, je v slogu nogometnih prestopov oznanil na Instagramu. Triindvajsetletnik je bil zaradi poškodbe desnega zapestja odsoten od aprila, na odprtem prvenstvu ZDA pa bo branil lovoriko med posamezniki.

Alcaraz na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi štirimi meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča.

Španec je danes na svojih profilih na družbenih omrežjih razkril, da je pripravljen za vrnitev.

To pa je storil v slogu nogometnih prestopov. Njegov nastop v New Yorku je namreč razkril nogometni novinar Fabrizio Romano, znan po široki mreži virov, s katerimi pred uradnimi razglasitvami prestopov najavlja podrobnosti o nogometnih poslih.

Njegove znane besede »here we go« je v kratkem posnetku na Instagramu ponovil tudi Španec sam.

Posamični turnir zadnjega grand slama sezone se bo začel v nedeljo, 30. avgusta, kvalifikacije in spremenjen turnir mešanih dvojic s številnimi zvezdniškimi pari pa bo že v začetku naslednjega tedna.

Pod vprašajem še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. Italijan, ki je pred štirimi dnevi praznoval 25. rojstni dan, je odpovedal oba turnirja serije masters v Severni Ameriki, v domovini pa je opravil nekaj dodatnih terapij načetega desnega kolena.