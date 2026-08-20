  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Nogometni vplivnež odkril, teniški as potrdil

Carlos Alcaraz se bo zadnjem teniškem velikem slamu leta v New Yorku vrnil po štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe desnega zapestja in branil lanski naslov.
Carlos Alcaraz je v lanskem finalu odprtega prvenstva ZDA premagal Jannika Sinnerja. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Galerija
Carlos Alcaraz je v lanskem finalu odprtega prvenstva ZDA premagal Jannika Sinnerja. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Š. R., STA
20. 8. 2026 | 20:05
1:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku, je v slogu nogometnih prestopov oznanil na Instagramu. Triindvajsetletnik je bil zaradi poškodbe desnega zapestja odsoten od aprila, na odprtem prvenstvu ZDA pa bo branil lovoriko med posamezniki.

Alcaraz na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi štirimi meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča.

Španec je danes na svojih profilih na družbenih omrežjih razkril, da je pripravljen za vrnitev.

To pa je storil v slogu nogometnih prestopov. Njegov nastop v New Yorku je namreč razkril nogometni novinar Fabrizio Romano, znan po široki mreži virov, s katerimi pred uradnimi razglasitvami prestopov najavlja podrobnosti o nogometnih poslih.

Njegove znane besede »here we go« je v kratkem posnetku na Instagramu ponovil tudi Španec sam.

Posamični turnir zadnjega grand slama sezone se bo začel v nedeljo, 30. avgusta, kvalifikacije in spremenjen turnir mešanih dvojic s številnimi zvezdniškimi pari pa bo že v začetku naslednjega tedna.

Pod vprašajem še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. Italijan, ki je pred štirimi dnevi praznoval 25. rojstni dan, je odpovedal oba turnirja serije masters v Severni Ameriki, v domovini pa je opravil nekaj dodatnih terapij načetega desnega kolena.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Kanadski masters

Zverev ima preprosto rešitev za teniški koledar

Ob odsotnosti največjih zvezdnikov na mastersu v Kanadi je Alexander Zverev prepričan, da je srž problema v teniškem koledarju.
13. 8. 2026 | 10:51
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odprto prvenstvo ZDA

Drama pred OP ZDA: Sinnerjevo koleno odpira vrata Novaku Đokoviću

Po Alcarazu udeležbo na mastersu v Cincinnatiju odpovedal tudi Sinner. Vodilna igralca bijeta bitko s časom pred odprtim prvenstvom ZDA.
Miha Šimnovec 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Tenis

Šport ga potrebuje, toda Alcaraz še ni nared

Španskega zvezdnika zaradi poškodbe desnega zapestja ne bo niti na turnirju v Cincinnatiju. Nazadnje je igral aprila v Barceloni.
Tim Erman 10. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Brejc: Stevanović bo iz državnega zbora naredil balkansko krčmo

Nekdanji politik Miha Brejc vztraja, da Zoran Stevanović ne more biti predsednik DZ. Domneva, da za napadom na spletno peticijo stoji izraelski Black Cube.
Staš Ivanc 20. 8. 2026 | 12:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Umik dopolnila

Iz prodaje zaradi prevelike vsebnosti vitamina D3 umaknili prehransko dopolnilo

Slovensko podjetje Anasan MD iz Cerkelj na Gorenjskem je bilo hkrati proizvajalec in distributer prehranskega dopolnila.
20. 8. 2026 | 11:32
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Tik pred prihodom v Slovenijo so možnosti Lakers za veliko okrepitev zrasle

Košarkarji Los Angeles Lakers danes začenjajo mini tabor v Sloveniji, medtem pa so dobili dobro vest s prestopne tržnice v ZDA.
20. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Foto utrinki prihoda najdražje košarkarske ekipe na svetu

Košarkarji Los Angeles Lakers so danes prispeli na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral in financiral slovenski zvezdnik Luka Dončić.
20. 8. 2026 | 12:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Miha Mermal

Od večnamenskega urbanega središča do zelenega petminutnega mesta

BTC City Ljubljana bo sestavljen iz mozaika trajnostnih rešitev, namenjenih obiskovalcem, poslovnim partnerjem in bodočim stanovalcem, napoveduje Miha Mermal.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Inovacije v zdravstvu

Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Carlos AlcarazOP ZDApoškodbafabrizio romano

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Armand Duplantis dobil dvoboj, izgubil boj za nov rekord

Švedski šampion v skoku s palico je z Grkom Emanuilom Karalisom bil bitko diamantne lige v Lozani, ko jo je dobil, je neuspešno naskakoval svetovni rekord
20. 8. 2026 | 21:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

Ubežnika iz zapora, ki mu je policaj plačal burek, prijeli

Znane presenetljive podrobnosti: Ko je pobegnil, je bežal na otroškem kolesu, ki ga je ukradel sedemletniku.
20. 8. 2026 | 20:41
Preberite več
Šport  |  Tenis
»Here we go«

Nogometni vplivnež odkril, teniški as potrdil

Carlos Alcaraz se bo zadnjem teniškem velikem slamu leta v New Yorku vrnil po štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe desnega zapestja in branil lanski naslov.
20. 8. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Kranjski blisk poroke v Strunjanu zlepa ne bo pozabil

Vnetje ušesa vodilnemu slovenskemu smukaču Mihi Hrobatu pokvarilo ta teden. Ni razmišljal o slovesu od Atomica.
Siniša Uroševič 20. 8. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Priletel je

Niso verjeli, toda Ronaldinho je že delil avtograme

Italijanski nogometni tretjeligaš Ravenna bo 46-letnega Brazilca uradno predstavil javnosti. Nekdaj najboljši nogometašna svetu bo igral vsaj eno uradno tekmo.
20. 8. 2026 | 18:25
Preberite več
Šport  |  Tenis
»Here we go«

Nogometni vplivnež odkril, teniški as potrdil

Carlos Alcaraz se bo zadnjem teniškem velikem slamu leta v New Yorku vrnil po štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe desnega zapestja in branil lanski naslov.
20. 8. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Kranjski blisk poroke v Strunjanu zlepa ne bo pozabil

Vnetje ušesa vodilnemu slovenskemu smukaču Mihi Hrobatu pokvarilo ta teden. Ni razmišljal o slovesu od Atomica.
Siniša Uroševič 20. 8. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Priletel je

Niso verjeli, toda Ronaldinho je že delil avtograme

Italijanski nogometni tretjeligaš Ravenna bo 46-letnega Brazilca uradno predstavil javnosti. Nekdaj najboljši nogometašna svetu bo igral vsaj eno uradno tekmo.
20. 8. 2026 | 18:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo