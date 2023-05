Nole bo lahko igral v New Yorku

Številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković (35) bo vendarle lahko igral na OP ZDA. Ameriška vlada je namreč sporočila, da bo covidne omejitve za tuje državljane umaknila 11. maja.

Đoković, ki se ni hotel cepiti zoper covid-19, je lani izpustil turnir v New Yorku, prav tako je bil izgnan iz Avstralije. Letos je v ZDA zaprosil za posebno dovoljenje, da bi lahko nastopil v Indian Wellsu in Miamiju, vendar je bila njegova prošnja zavrnjena. Januarja je ob vrnitvi v Melbourne osvojil že 22. turnir za grand slam in se na večni lestvici izenačil z Rafaelom Nadalom. Nole in Rafa bosta med glavnimi favoriti na letošnjem OP Francije, ki se bo začelo 22. t. m.

Novak Đoković se vrača v New York. FOTO: Elsa/AFP

Srb je trikrat zmagal v New Yorku, predlani je v finalu izgubil proti Daniilu Medvedjevu. Letos bo turnir na igriščih Flushing Meadows v Queensu med 28. avgustom in 10. septembrom. Đoković je večkrat poudaril, da se raje odpove zmagam in rekordom, kot da v telo vnese cepivo zoper koronavirus, ker zagovarja svobodno odločitev.