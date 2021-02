Nole bo prej prehitel Federerja kot Rafa

36

točk je na drugi servis dobil Stefanos Tsitsipas (69 %), Nadal 28 (58%)

V polfinalu tudi gledalci

Če peti nosilec turnirja pride v polfinale, ni nič presenetljivega. Toda način, na katerega se jedrugič prebil med najboljše štiri na OP Avstralije, je bil senzacionalen. Postal je šele drugi na turnirjih za grand slam, ki jepremagal, potem ko je zaostajal z 0:2 v nizih. V polfinalu ga čaka, pred tem bosta igralainRavno je odbila polnoč v Melbourne Parku, ko je Tsitsipas dvignil roki in šel k mreži čestitat velikemu Špancu, ki še ne bo prekosilin ostaja pri 20 naslovih na pokru največjih turnirjev. Zmagovalec je bil po največji zmagi v karieri sprva presenetljivo zadržan, zatem pa so solze sreče vendarle razkrile grško kri. Ko je bil na tleh, je kodrolasec zares deloval kot kakšen antični bog.Odločilna je bila odvzeta igra za 6:5 v petem nizu. Toda Rafa mu ni ničesar podaril, boril se je kot bik v koridi in bil blizu super tiebreaku. Vendar je Tsitsipas ostal zbran in je po štirih urah in petih minutah najboljšega dvoboja na letošnjem OP Avstralije izkoristil tretjo zaključno žogico.Nadal je na grand slamih odigral že 225 dvobojev in šele drugič izgubil po vodstvu z 2:0. Prvič je bilo protileta 2015 v New Yorku.»Težko z besedami opišem, kaj se je zgodilo. Izid (3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5; op. p.) pove dovolj. Pomislil sem že, da ne bom na igrišču zdržal dosti več kot uro. Začel sem zelo živčno, bil sem v globoki luknji. Ne vem, kaj se je zgodilo po tretjem nizu, dobil sem novo upanje in letel kot ptič. Na koncu so bila močna čustva,« je stres znal krotiti 22-letni Atenec, ki se je boril kot Špartanec.Tretjič se je prebil v polfinale, po Avstraliji 2019 (proti Nadalu je dobil samo šest iger) in Roland Garrosu 2020 (v petih nizih ga je ugnal Đoković). »Govoril sem si, da moram ostati miren in zbran. Že nekaj časa delam na konstantnosti in obvladovanju stresa. Deloval sem zrelo,« se je pohvalil Tsitsipas, ki se mu pred mikrofonom obrestuje, da je obiskoval mednarodno osnovno šolo, saj mu gredo besede zlahka z jezika.Poraz Nadala pomeni, da bo Đoković ostal številka 1 na lestvici ATP vsaj do 8. marca, ko bo premagal rekord Federerja in pričakal 311. teden na vrhu. »V podaljšani igri tretjega niza sem zgrešil dve lahki žogici, ki jih ne bi smel. Stefanos je igral odlično v četrtem in petem nizu, storil sem vse, kar sem lahko. Bil sem odločen, samozavesten, borben. Ampak ni bilo dovolj. Včasih ni,« je poraz športno priznal Nadal, ki bo enaindvajsetico lovil na naslednjem velikem slamu, OP Francije, ki je njegov peskovnik.Naslednji Tsitsipasov tekmec bo Medvedjev. Statistika je na strani četrtega nosilca iz Moskve, razmerje zmag je 5:1 v njegov prid.»On je še eden od tekmecev, ki kažejo stalno formo. Jaz moram čim bolje okrevati, takoj grem v ledeno kopel. Zelo se veselim dvoboja, še posebno ker bodo na tribunah spet lahko navijači. Z njimi je vse čisto drugače, samo to je tokrat manjkalo ob veliki zmagi. Vsaka tekma v Avstraliji je zame nagrada, želim pokazati še več dobrega tenisa,« je po maratonskem podvigu od ponosa žarel izčrpani Grk, ki bo na Rod Laver Areno stopil jutri ob 9.30 po našem času.Danes zjutraj bo pozornost na Đokoviću, ki lovi 10. naslov tam spodaj, izzivalec bo kvalifikant Karacev, 114. igralec na lestvici ATP.Še prej bo ženski polfinale, ob 4. uri zjutraj bo poslastica med favoritinjoin rekorderko. Sledil bo dvoboj medin