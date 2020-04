FOTO:Nole, Rafa, Roger: pobuda je lepa, a slišati velja tudi opozorilo

Ljubljana

Roger Federer Novak Đoković sta na istem čolnu. FOTO: AFP

Rafael Nadal in Novak Đoković sta se tudi v obdobju epidemije koronavirusa izkazala z dobrodelnostjo. FOTO: Reuters

John Millman ni prepričan, da se bo načrt velikih treh izšel. FOTO: AFP

- Najboljši trije teniški igralci svetainso se odločili za pomoč igralcem iz spodnjega dela svetovne teniške lestvice z ustanovitvijo denarnega sklada za igralce, ki so ostali brez dohodka. Avstralec, trenutno 43. igralec sveta, je podvomil v ta načrt: »Zakaj niso tega že prej storili?«Pobudnik takšnega solidarnostnega sklada je bil Đoković, sicer predsednik sveta igralcev pri Združenja profesionalnih igralcev tenisa ATP.Želja velike teniške trojice, ki pobere največji delež teniške denarne pogače, je v skladu zbrati vsaj 3,7 milijona evrov, posameznik s slabšim denarnim stanjem bi tako lahko prejel 9200 evrov.»Večina igralcev, ki so na svetovni lestvici uvrščeni med 200. in 700. mestom nimajo podpore združenja, nimajo sponzorjev. Prepuščeni so sami sebi,« je Đoković dejal v sobotnem Instagram klepetu s prijateljem in tekmecem ŠvicarjemNapoved o ustanovitvi sklada je pozdravil Avstralec Millman, član najboljše svetovne stoterice, a je hkrati opozoril, da trenutne slabe razmere niso posledice zgolj ohromitve zaradi pandemije novega koronavirusa.»Igralci s spodnjega dela lestvice bi morali biti že v preteklosti bolje plačani. Če gre za pomoč igralcem, ki so uvrščeni od 250. do 700. mesta, zakaj so se zganili šele zdaj ob izbruhu pandemije in ne že prej?« je Millman čivknil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.