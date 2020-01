Nole vložil kandidaturo za zmago v Melbournu

Ljubljana – Srbija je postala prva zmagovalka pokala ATP, Novak Đoković je v svojo izjemno zbirko, v kateri mu manjka v bistvu le zlata olimpijska kolajna, dodal novo lovoriko, s svojimi predstavami pa nakazal, da bo spet glavni favorit na OP Avstralije. To se je s kvalifikacijami začelo ponoči po srednjeevropskem času, prvi dvoboji glavnega žreba bodo v ponedeljek, Đoković pa bo krenil v lov na že osmi naslov, pri čemer je že zdaj absolutni rekorder po številu zmag.



Pokal ATP je ob premierni izvedbi požel več pohval, desetdnevno tekmovanje si je v Brisbanu, Perthu in Sydneyju v živo ogledalo dobrih 220 tisoč gledalcev, ob gostiteljih so imeli posebej bučno podporo seveda prav Srbi. Kar nogometno vzdušje je vladalo v finalu s Španijo, ki je prinesel tudi obračun prvega in drugega igralca sveta. In v njem je bil Đoković prepričljivo boljši (6:2, 7:6 (4)), zadnja zmaga Rafaela Nadala proti srbskemu tekmecu na trdih igriščih še naprej ostaja tista iz finala OP ZDA 2013.



Nadal je na tem tekmovanju doživel poraz tudi proti Davidu Goffinu, Noletova statistika je bila na drugi strani brezmadežna, skupno je dosegel šest posamičnih zmag, tri proti igralcem svetovne deseterice (še Daniil Medvedjev in Gaël Monfils), dvakrat je na pomoč priskočil še v dvojicah, tudi za konec, ko je prav dvoboj v tej konkurenci odločal o končnih zmagovalcih. Z Viktorjem Troickim sta bila boljša (6:4, 6:3) od Pabla Carreña Buste in Feliciana Lopeza, potem ko se je Nadal odpovedal nastopu zaradi utrujenosti in pomanjkanja energije.

Izkušnja za vse življenje

»To je izkušnja, ki si jo bom zapomnil za vse življenje, gre za enega najlepših trenutkov moje kariere. Za mano je 15 let izjemne športne poti, a ni boljšega od tega, da igraš z nekaterimi svojimi najboljšimi prijatelji za svojo domovino. To je res nekaj posebnega, nobena posamična zmaga se ne more primerjati z ekipno,« je dejal drugi igralec sveta, potem ko je bila za njim še ena precej posebna izkušnja, namreč da je imel v dvoboju z Nadalom gledalce na svoji strani.



Zmagovalec 16 turnirjev za veliki slam in edini igralec, ki se lahko pohvali z zmagami na prav vseh turnirjih iz serije masters, je tako v svoj rezultatski mozaik vstavil še en kamenček in seveda oddal kandidaturo za nov naslov v Melbournu. Za najboljše – manjkal je Roger Federer – je bil to namreč edini preizkus pred OP Avstralije. Ta teden noben član svetovne deseterice ne igra, Srb je več kot očitno novo sezono dočakal najbolje pripravljen. Glede na to, da se v Avstraliji res odlično počuti in je to njegov najuspešnejši turnir, ga bo začel kot glavni favorit, četudi se sam tej vlogi izogiba in poudarja, da bo žreb povsem odprt.



»Priprave so bile resda popolne, a mislim, da je OP Avstralije, tako kot vsak turnir za veliki slam, povsem odprto. Zadnjega na trdi podlagi v New Yorku je osvojil Rafa in res mislim, da ne moremo izpostaviti enega imena. Tu sta Federer in Rafa ter seveda jaz, zaradi izkušenj, uvrstitev na svetovni lestvici in uspehov bomo verjetno obveljali za glavne favorite, a tu so še Medvedjev, Tsitsipas, Thiem, ki igrajo odličen tenis, dozorevajo tudi na največjem odru, lahko premagujejo najboljše. Vedno bližje so,« opozarja pred četrtkovim žrebom Đoković, ki je bil presenetljivo ta teden prijavljen na turnir v Adelaidi (serija 250), a je nastop pričakovano odpovedal.