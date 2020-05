Noletov cilj: preseči Federerja

Beograd

Že 282 tednov na vrhu

- Srbski teniški zvezdnikje dejal, da si želi kariero zaključiti kot rekorder po številu osvojenih grand slamov, Ob tem si želi tudi rekorda po številu tednov, preživetih na vrhu lestvice ATP.Kmalu 33-letni Srb se lahko trenutno pohvali s 17. naslovi za grand slam, zadnjega pa je osvojil na OP Avstralije na začetku tega koledarskega leta, ko je v finalu ugnal Avstrijcajih ima na vrhu prestižne lestvice 20,pa ima na drugem mestu le enega manj.»Menim, da lahko v tem športu ustvarim še veliko,« je v pogovoru za oddajo In Depth with Graham Bensinger dejal Beograjčan.»Verjamem, da lahko zrušim rekord po številu osvojenih turnirjev za grand slam in tednih na vrhu lestvice ATP. To sta moja jasna cilja,« je še dodal Srb.Doslej je na vrhu računalniške lestvice preživel 282 tednov, pred njim pa sta na tej lestvici le Roger Federer (310 tednov) in(286). Pri številki 282 bo Đoković ostal vsaj do 31. julija, saj sta do prvih turnirjev lestvici ATP in WTA zamrznjeni.Đoković je v pogovoru dejal, da si želi igrati do 40. leta. »Ne verjamem v omejitve. Definitivno si želim igrati še zelo dolgo. Zavedam pa se, da bom moral že kmalu zmanjšati število odigranih turnirjev. Možno je, da bom igral do svojih 40. Takrat pa bom najbrž osredotočen le na največje turnirje in tiste, ki mi pomenijo največ,« je še dejal številka ena moškega tenisa.Pred prekinitvijo sezone je bil Srb v sijajni formi, saj je dobil vseh 18 posamičnih dvobojev v tem koledarskem letu.