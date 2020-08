Noro je zdaj igrati v ZDA. Ljubše bi mi bilo, če bi začeli v Evropi.

Kaj lahko naredijo igralci?

Avstralec Nick Kyrgios je že sporočil, da letos ne bo igral na OP ZDA. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters



Začetek turnirja predviden za 31. avgust

Nemški teniški igralecni najbolj vesel, da bo odprto prvenstvo ZDA potekalo kljub pandemiji, vendar še ne razmišlja o odpovedi nastopa. Za slednje pa se je zaradi pandemije novega koronavirusa že odločil Avstralec»Letos ne bom igral na OP ZDA. Zelo me boli, da ne bom tekmoval tam,« je preko Twitterja v video posnetku dejal 25-letnik. Pojasnil je, da se je za nenastop odločil zaradi svojih rojakov, več tisoč Američanov, ki so umrli zaradi covida-19, in vseh ljudi.Za odpoved turnirja v ZDA se je odločila tudi njegova rojakinja, prva igralka sveta.»Malo je noro igrati v tem času v ZDA. Ljubše bi mi bilo, če ne bi bilo OP ZDA in bi začeli v Evropi,« pa je na ekshibicijskem turnirju na jugu Francije dejal Zverev. Vendar pa se 23-letnik nastopu vsaj zaenkrat ne namerava odpovedati. »Če bo turnir potekal po načrtih, kaj lahko igralci naredijo? Posebno če bodo vsi igrali, saj se gre tudi za točke za lestvico ATP,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Nemec. Jasno je, da vsi ne bodo igrali, saj je nekaj teniških igralcev že odpovedalo nastop.Koronakriza je sicer močno vplivala na tenis, ki se še ni v polnosti zagnal po prekinitvi. Kar nekaj igralcev se je tudi okužilo ali je okuženih, med njimi je bilo prvo ime moškega tenisa, ki se je tako kot še nekaj igralcev okužil junija, potem ko je igral na lastnem ekshibicijskem turnirju.Začetek grand slama v New Yorku, ki bo potekal za zaprtimi vrati, je predviden za 31. avgust, zaključek pa za 13. september.