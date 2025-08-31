Nov udarec za Zvereva, zelo trpel tudi Sinner

Alexander Zverev bo moral še počakati na osvojitev svoje prve lovorike na turnirjih za grand slam. Nemški teniški zvezdnik, ki na svetovni lestvici drži tretje mesto, je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku izpadel v tretjem kolu, potem ko ga je po skoraj štirih urah igre s 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 in 6:4 izločil Kanadčan Félix Auger-Aliassime.

Za 28-letnega asa iz Hamburga je bil to že 39. poskus, ki se je končal brez končne zmage na enem od štirih največjih turnirjev. Zverev je po porazu priznal, da je bil tokrat zanj usoden drugi niz, ki ga je izgubil v podaljšani igri. »Ta niz je spremenil celotni dvoboj. Félix je igral bolje in je zasluženo zmagal. Sam nisem imel pravega občutka za žogo, preveč sem bil pasiven. Težave s hrbtom niso bile razlog za izpad.«

Felix Auger-Aliassime je užival v zmagi. FOTO: Mike Stobe/AFP

Kanadčan, ki je 25. nosilec v Flushing Meadowsu, je v odlični formi. Izkoristil je drugo zaključno žogo in prvič v karieri na turnirjih za grand slam premagal igralca iz najboljše peterice na lestvice ATP. »To je velik trenutek zame. V tretjem in četrtem nizu sem dal vse od sebe. To samozavest bom odnesel naprej,« je povedal zmagovalec.

Še precej oddaljen od Sinnerja in Alcaraza

Za Zvereva, ki je v preteklosti trikrat igral v finalu turnirjev za grand slam, je bil to nov grenak poraz. Potem ko je v Wimbledonu izpadel že v prvem kolu in odkrito spregovoril o psihičnih težavah, ostaja njegova pot do največjih uspehov vse bolj negotova. Čeprav je pred dvobojem samozavestno napovedoval, da se lahko vmeša v rivalstvo Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza, se je v New Yorku pokazalo, da je od tega trenutno še precej oddaljen.

Od nemških predstavnikov je tako v posamični konkurenci v igri ostal le še Jan-Lennard Struff, ki se bo v osmini finala pomeril s srbskim šampionom Novakom Djokovićem. Laura Siegemund je bila brez možnosti proti Jekaterini Aleksandrovi, Daniel Altmaier pa je moral dvoboj proti Avstralcu Alexu de Minaurju predati dvoboj zaradi poškodb po dveh napornih obračunih.

Jannik Sinner se je moral zelo pretegniti za napredovanje FOTO: Clive Brunskill/AFP