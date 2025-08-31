  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Nov udarec za Zvereva, zelo trpel tudi Sinner

    Kanadski teniški igralec Félix Auger-Aliassime je na odprtem prvenstvu ZDA presenetil favoriziranega Nemca.
    Alexander Zverev ni bil zadovoljen s svojo igro. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Alexander Zverev ni bil zadovoljen s svojo igro. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Miha Šimnovec
    31. 8. 2025 | 08:18
    31. 8. 2025 | 08:18
    3:28
    A+A-

    Alexander Zverev bo moral še počakati na osvojitev svoje prve lovorike na turnirjih za grand slam. Nemški teniški zvezdnik, ki na svetovni lestvici drži tretje mesto, je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku izpadel v tretjem kolu, potem ko ga je po skoraj štirih urah igre s 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 in 6:4 izločil Kanadčan Félix Auger-Aliassime.

    Za 28-letnega asa iz Hamburga je bil to že 39. poskus, ki se je končal brez končne zmage na enem od štirih največjih turnirjev. Zverev je po porazu priznal, da je bil tokrat zanj usoden drugi niz, ki ga je izgubil v podaljšani igri. »Ta niz je spremenil celotni dvoboj. Félix je igral bolje in je zasluženo zmagal. Sam nisem imel pravega občutka za žogo, preveč sem bil pasiven. Težave s hrbtom niso bile razlog za izpad.«

    Felix Auger-Aliassime je užival v zmagi. FOTO: Mike Stobe/AFP
    Felix Auger-Aliassime je užival v zmagi. FOTO: Mike Stobe/AFP

    Kanadčan, ki je 25. nosilec v Flushing Meadowsu, je v odlični formi. Izkoristil je drugo zaključno žogo in prvič v karieri na turnirjih za grand slam premagal igralca iz najboljše peterice na lestvice ATP. »To je velik trenutek zame. V tretjem in četrtem nizu sem dal vse od sebe. To samozavest bom odnesel naprej,« je povedal zmagovalec.

    Še precej oddaljen od Sinnerja in Alcaraza

    Za Zvereva, ki je v preteklosti trikrat igral v finalu turnirjev za grand slam, je bil to nov grenak poraz. Potem ko je v Wimbledonu izpadel že v prvem kolu in odkrito spregovoril o psihičnih težavah, ostaja njegova pot do največjih uspehov vse bolj negotova. Čeprav je pred dvobojem samozavestno napovedoval, da se lahko vmeša v rivalstvo Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza, se je v New Yorku pokazalo, da je od tega trenutno še precej oddaljen.

    Od nemških predstavnikov je tako v posamični konkurenci v igri ostal le še Jan-Lennard Struff, ki se bo v osmini finala pomeril s srbskim šampionom Novakom Djokovićem. Laura Siegemund je bila brez možnosti proti Jekaterini Aleksandrovi, Daniel Altmaier pa je moral dvoboj proti Avstralcu Alexu de Minaurju predati dvoboj zaradi poškodb po dveh napornih obračunih.

    Jannik Sinner se je moral zelo pretegniti za napredovanje FOTO: Clive Brunskill/AFP
    Jannik Sinner se je moral zelo pretegniti za napredovanje FOTO: Clive Brunskill/AFP

    Slab začetek, dober konec za Sinnerja

    Jannik Sinner, branilec lovorike na OP ZDA, se je po hudem boju le uvrstil v osmino finala. V tretjem kolu je po težkem začetku s 5:7, 6:4, 6:3 in 6:3 strl odpor Kanadčana Denisa Shapovalova. Italijanski as je imel več kot dva niza precej težav, nato pa je vendarle prevzel pobudo. »To je bil zahteven dvoboj,« je po zmagi priznal Sinner. »Denis je začel vrhunsko, tako da sem se moral boriti in ostati osredotočen.« Obračun je bil prava preizkušnja za 24-letnega Južnotirolca, ki ima na trdi podlagi zdaj že 24 zaporednih zmag na turnirjih za grand slam.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    Alcaraz in Đoković kljubovala bolečinam in zmagala

    Srbski zvezdnik je proti Britancu Cameronu Norrieju v dvoboju za uvrstitev v 4. kolo prestižnega turnirja v New Yorku zbral rekordnih 18 asov.
    30. 8. 2025 | 07:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Ruski tenisač je ob izpadu iz odprtega turnirja ZDA v New Yorku odreagiral zelo jezno. Skupil jo je tudi njegov lopar.
    28. 8. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Novak Đoković se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    25. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Žanom Kranjcem

    Kranjec: Ne vem, na katerem zelniku je zrasla ta ideja

    Olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec o ciljih za novo olimpijsko sezono, dvomih v prejšnji zimi, bližnjih pripravah v Argentini, oddihu v Grčiji ...
    Miha Šimnovec 1. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Turnir Plava Laguna Croatia Open

    V Umagu pred leti kaos zaradi slovenskih igralcev, zdaj zavoljo Baby Lasagne

    Tomislav Poljak, direktor teniškega turnirja Plava Laguna Croatia Open, pozorno spremlja razvoj Kaje Juvan, Bora Artnaka in nekaterih naših upov.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2025 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Wimbledon

    Ivanišević brez dlake na jeziku o obupni pripravljenosti svojega varovanca

    Nekdanji hrvaški teniški zvezdnik verame, da se lahko Stefanos Tsitsipas spet vrne v svetovni vrh. Če bo seveda ...
    Miha Šimnovec 5. 7. 2025 | 15:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo Francije

    Obama takoj čestital Coco, Trump ne, bomboni in tekila za Arino

    Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff si je z lovoriko na OP Francije uresničila sanje. Odsev upanja za vse, ki so videti kot ona. Arina Sabalenka na Mikonos.
    Miha Šimnovec 8. 6. 2025 | 22:52
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Francije

    Zverev: 18 ur spanca, štiri ure seksa

    Nemški teniški as je odlično razpoložen na letošnjem odprtem prvenstvu Francije v Roland-Garrosu.
    Miha Šimnovec 6. 6. 2023 | 16:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odprto prvenstvo zdaAlexander ZverevFelix Auger-AliassimeNovak ĐokovićNew York

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Mlada Ljubljančanka znova na zmagovalnem odru

    Eva Alina Hočevar se je izkazala tudi v posamični tekmi kajakaškega krosa za svetovni pokal v Tacnu.
    31. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pismo iz Bruslja

    Stranska igralka pod Trumpovim škornjem

    Več ko je kriz, več težav ima Evropska unija s prepričljivim odzivanjem.
    Peter Žerjavič 31. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Pri Olimpiji zdaj stavijo na veterana

    Vodstvo ljubljanskega nogometnega kluba se je okrepilo z izkušenim Jasminom Kurtićem.
    31. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Maškare grejo!

    Človeku, ki se priseli iz mesta v odročnejše kraje, pravijo pritepenec. Preden se ga navadijo, pa ga polepijo z zelo izvirnimi pridevki.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zadnji žebelj v krsto Splošne plovbe

    Slovenskega ladjarja je pokopalo izčrpavanje Splošne plovbe, usodni nakupi ladij in sporna razlaga davka na tonažo.
    31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Pri Olimpiji zdaj stavijo na veterana

    Vodstvo ljubljanskega nogometnega kluba se je okrepilo z izkušenim Jasminom Kurtićem.
    31. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Maškare grejo!

    Človeku, ki se priseli iz mesta v odročnejše kraje, pravijo pritepenec. Preden se ga navadijo, pa ga polepijo z zelo izvirnimi pridevki.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zadnji žebelj v krsto Splošne plovbe

    Slovenskega ladjarja je pokopalo izčrpavanje Splošne plovbe, usodni nakupi ladij in sporna razlaga davka na tonažo.
    31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo