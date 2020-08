Nova lepa predstava Aljaža Bedeneta

New York - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene imenitno nadaljuje svoje poslanstvo po vrnitvi na igrišča in dolgi prekinitvi zaradi ukrepov v boju s koronavirusom. Ljubljančan, 61. na svetovni lestvici, je tokrat ugnal Američana Taylorja Fritza s 7:6 (5), 7:5 in se tako uvrstil v 3. kolo prvega turnirja serije ATP po petmesečni prekinitvi, ta ima kar 4,2 milijona dolarjev nagradnega sklada. Zdaj bo pred Ljubljančanom izjemen izziv dvoboja v osmini finala z Daniilom Medvedjevom, udarnim asom ruskega moškega tenisa na visokem 5. mestu svetovne lestvice. Pred njim so le Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominic Thiem in Roger Federer.



Bedene je vnovič potrdil odlično raven pripravljenosti, očitno pa uresničuje tudi tisto, kar si je želel že dolgo: psihično trdnost v ključnih trenutkih. Tokrat je izkoristil drugo zaključno žogo, v uro in 45 minut dolgem dvobojem si ni privoščil hudih nihanj, le eno igro je izgubil na svoj servis.