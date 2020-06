Novak Đoković in druščina so si dali duška, plesali so zgoraj brez

Ljubljana

Novak Đokovic in soproga Jelena sta s tribun spremljala teniške dvoboje. FOTO: Reuters

- Kdor zna, zna. Teniški asje pripravil spektakularen uvod v serijo teniških turnirjev Adria Tour, ki se bo nadaljeval v Zadru, julija pa še v Banjaluki in Sarajevu. In morda tudi v Sloveniji.Kot je razkrila Teniška zveza Slovenije, je prejela vabilo organizatorjev (družina Đoković), če je pripravljena organizirati turnir, potem ko je gostiteljstvo enega od turnirjev odpovedala Črna Gora.Krovna teniška organizacija je že posredovala pri ministrstvu za notranje zadeve, kako zagotoviti prihod tujih državljanov v Slovenijo ter s kakšnim številom gledalcev bi bilo mogoče organizirati takšen dogodek, ki je ta trenutek najodmevnejši v teniškem športu. Trenutno je dovoljeno zbiranje do 500 ljudi.V Sloveniji je edina primerna lokacija za takšen turnir Portorožu. Štadion v Luciji lahko gosti 2500 gledalcev.Beograjski turnir je minil v sproščenem vzdušju in pred 8000 teniškimi navdušenci. Prvi zmagovalec je bil Avstrijec, ki je v finalu premagalPosladek so Đoković in kolegi pripravili po turnirju, ko so si dali duška v enem od beograjskih lokalov in se prav nič niso ozirali za priporočili o druženju na varni razdalji.Konec tedna v Zadru se bodo za del 50.000 evrov nagradnega sklada merili tudi domača teniški mušketirjain, Bolgarpa tudi Nemec, če bo dobil dovoljenje hrvaških oblasti in se bo izognil dvotedenski osamitvi.Preveč sproščeno vzdušje in neupoštevanje priporočil o primernem socialnem druženju v teniških krogih niso vsi sprejeli z veseljem.