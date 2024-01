Novak Đoković: Moral sem zmagati že v treh nizih, saj je tu zelo vroče

Srb Novak Đoković in Belorusinja Arina Sabalenka, branilca naslova na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu (23,94 milijona evrov nagradnega sklada), sta se brez težav uvrstila v četrtfinale. Prvi igralec sveta je proti Francozu Adrianu Mannarinu izgubil le tri igre in po vsega uri in 44 minutah zmagal s 6:0, 6:0 in 6:3.

Druga nosilka iz Belorusije je oddala dve igri več in izločila Amando Anisimovo, Američanko ruskih korenin, s 6:3 in 6:2. V osmini finala sta bili uspešni še Coco Gauff, četrta nosilka iz ZDA je bila boljša od Poljakinje Magdalene Frech s 6:1 in 6:2, Ukrajinka Marta Kostjuk pa je prav tako prepričljivo ugnala Rusinjo Marijo Timofejevo s 6:2 in 6:1.

Đoković je 20. nosilca, ki je lani dobil tri turnirje v Newportu, Astani in Sofiji, izločil brez težav na poti do pričakovanega in rekordnega 25. naslova na turnirjih za grand slam. Igral je prvi dnevni dvoboj na letošnjem turnirju v Melbournu, a so zaprli streho osrednjega igrišča Rod Laver Arene in tako vročine ni bilo toliko čutiti.

»Veste, zelo sem si želel, da bi to tekmo izgubil po treh nizih, ker je bilo ozračje na stadionu tako vroče, prav tako je bil dvoboj napet. Nekako sem čutil, da moram čim prej z igrišča in se zbrati,« se je pošalil srbski zvezdnik in potem dodal: »Igral sem zelo dobro od prve do zadnje točke. Zadnjih nekaj dni je bilo zame zelo uspešnih. Po nekoliko bolj previdnem začetku gre sedaj vse skupaj v pravo smer.«

Njegov naslednji tekmec v boju za polfinale bo Američan Taylor Fritz, ki je s 3:1 v nizih v več kot treh urah ugnal sedmega nosilca iz Grčije Stefanosa Tsitsipasa. Fritz se je prvič uvrstil v četrtfinale OP Avstralije.

Še 58. je Đoković prišel v osmino finala turnirjev za veliki slam in je sedaj izenačil rekord Švicarja Rogerja Federerja, obenem pa je v želji po osvojitvi 11. naslova na OP Avstralije dobil 32. zaporedni dvoboj, saj leta 2022 zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu sploh ni mogel priti v Avstralijo, kjer ga je nazadnje leta 2018 premagal Chung Hyeonu iz Južne Koreje.