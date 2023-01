Novak Đoković naredil nov korak proti končnemu cilju

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je napredoval v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije. S 7:6 (7), 6:3, 6:4 je premagal Grigorja Dimitrova, za četrtfinale pa se bo pomeril z domačinom Alexom De Minaurom. V ženski konkurenci je v Melbournu drugič v karieri med 16 najboljših napredovala Francozinja Caroline Garcia.

Za razliko od četrto postavljene Francozinje je četrti nosilec v moški konkurenci, Đoković, še štirinajstič napredoval v osmino finala, lovi pa deseto lovoriko. Đoković je večkrat v dvoboju močno garal. Predvsem v prvem nizu, ko se je Dimitrov nekajkrat rešil in 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam potiskal do roba zmogljivosti.

Vsaka sezona šteje, ko si v zadnjem delu kariere

Podaljšano igro je Đoković dobil, nato pa zaigral bolj sproščeno ter v drugem nizu prevladoval, v tretjem pa po odličnem začetku storil dovolj, da je slavil po treh urah in sedmih minutah. Med enim od premorov je zahteval tudi krajšo pomoč fizioterapevta za vnovič močno povito stegensko mišico.

Novak Đoković in Grigor Dimitrov FOTO: Martin Keep/AFP

»Menim, da je bila vsaka točka, vsaka igra pomembna, ključ pa morda tisti prvi 'break'. Nikakor namreč ne vem, kako se bom počutil, fizično sem imel danes veliko vzponov in padcev. Grigorja zelo spoštujem, sva dobra prijatelja in dolgo se poznava. Je super atlet, ki se ne vdaja. Mislil sem, da bosta dva odvzema servisa v tretjem nizu dovolj, a res do zadnjega nisem vedel, ali bom izvlekel niz in zmago,« je dvoboj opisal Đoković.

Na vprašanje nekdanje odlične igralke Jelene Dokić o motivaciji proti mlajšim je najprej odvrnil: »Kako to misliš mlajšim, 35 je vendar novih 25.« Požel je smeh s tribun nato pa opisal svoje dolgo obdobje na poklicni turneji.

Grigor Dimitrov FOTO: Loren Elliott/Reuters

»Nadal, Murray ... Vsi igrajo na visoki ravni, tudi sam se trudim. Vsaka sezona šteje, ko si v zadnjem delu kariere. Nekako začneš ceniti vsak turnir še toliko bolj, saj ne veš, koliko ti jih bo na športni poti še ostalo. Zdaj sem že skoraj 20 let profesionalec in ne morem biti bolj hvaležen, da sem še vedno tukaj,« je še po 24. zaporedni zmagi na dvobojih v Melbournu dejal Đoković.