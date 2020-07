Novak Đoković ni več pozitiven na novi koronavirus

Ljubljana – Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je med nedavno jadransko turnejo zbolel za covidom-19, pozitivna na novi koronavirus pa je bila tudi njegova soproga Jelena, je negativen. Novico so sporočili iz njegove ekipe.



Kot so še zapisali, sta bila Đoković in njegova žena negativna na novem testiranju PCR, ki sta ga opravila v Beogradu. Tako Novak kot Jelena po poročanju ekipe nista imela nobenih simptomov virusa sars-cov-2, novi test pa sta opravila v dogovoru z zdravniki. Đokovića sta bila po vrnitvi iz Zadra, kjer se je jadranska turneja neslavno končala predčasno zaradi okužb med igralci in osebjem, v samoosamitvi, med katero sta sledila vsem protokolom v zvezi s covidom-19.



Novica, da je najboljši teniški igralec na svetu pozitiven na novi koronavirus, ni bila presenečenje, saj se je turneja zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za pravo žarišče okužb z virusom sars-cov-2. Pred Đokovićem so za covidom-19 zboleli še trije igralci na turneji, Bolgar Grigor Dimitrov, Hrvat Borna Ćorić in Srb Viktor Troicki, zboleli pa so tudi drugi udeleženci, med njimi tudi srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić, ki v ligi NBA blesti v dresu moštva Denver Nuggets.