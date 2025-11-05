Ganjeni Đoković: Dokler bom živ, bom častil njegovo ime (VIDEO)

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je po zmagi v drugem krogu turnirja ATP 250 v Atenah komaj zadrževal solze, potem ko so organizatorji predvajali spominski video njegovemu nekdanjemu trenerju Nikoli Piliću, ki je septembra umrl star 86 let.

V igralskih časih je Hrvat Pilić leta 1973 na OP Francije nastopil v finalu, po prehodu na trenersko pot pa je kot kapetan med letoma 1988 in 1993 Nemčijo popeljal do treh naslovov v Davisovem pokalu. Đoković, ki se je pri dvanajstih pridružil Pilićevi akademiji v Nemčiji, je bil med predvajanjem posnetka vidno ganjen; ta je sledil potem, ko je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam s 7:6 (3), 6:1 premagal Alejandra Tabila.

»Bil je čustven trenutek,« je dejal 38-letnik. »Glede na to, kaj je pomenil meni in moji družini – zasebno in tudi profesionalno – je bil moj teniški oče, kot mu rad pravim, nekdo, ki je odigral temeljno vlogo pri mojem razvoju kot teniškega igralca in kot človeka. Res žalostna je bila novica, ko sem izvedel, da je umrl.«

Đoković, ki je osvojil 100 naslovov na turnirjih ATP, je dejal, da bo ohranjal Pilićevo zapuščino živo. »Dokler bom igral tenis in dokler bom živ, bom častil njegovo ime,« je dodal. »To je bil eden od načinov, kako se mu pokloniti, in prepričan sem, da bodo ljudje v prihodnje spoznavali, kako je Niki vplival na svet tenisa in na svet športa. Zasluži si. Bil je poseben človek.«

Đoković se bo na Helenskem turnirju v četrtek pomeril s Portugalcem Nunom Borgesom.