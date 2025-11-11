Opravičilo Đokoviću, ker ga je zaradi covida označil za lažnivca in prevaranta

Srbski teniški igralec Novak Đoković je dvignil ogromno prahu, ko so ga januarja 2022 izgnali iz Avstralije, ker se ni hotel cepiti proti covidu-19, zdaj pa se je pobotal z znanim novinarjem Piersom Morganom, ki ga je pred štirimi leti označil za lažnivca in prevaranta.

Đokovića so avstralski imigracijski organi dramatično izgnali iz Melbourna. Takrat je bilo cepljenje proti koronavirusu pogoj za vstop v državo, razen v primeru zdravstvene izjeme. V neuspešnem pravnem postopku je športnik trdil, da ima potrebno dokumentacijo za izvzetje iz avstralske zahteve po cepljenju, vendar so 38-letnemu Đokoviću ob prihodu dvakrat razveljavili vizum in ga nastanili v hotelu za priseljence, potem pa ga vkrcali na letalo nazaj v Evropo.

Morgan je bil glasen kritik Đokovića in je na televiziji dejal: »Če želim v ZDA, moram opraviti test in pokazati svoj status cepljenja. To je to. Zato mu ne bi smeli dovoliti igrati. To te obvaruje pred smrtjo. Mislim, saj to je bistvo cepiva. Je tudi vzornik, ki bo zagotovo odvrnil veliko ljudi, ki bi se morda morali cepiti.«

Na družbenih omrežjih je bil Morgan, ki ima na omrežju X skoraj devet milijonov sledilcev, s svojimi stališči še ostrejši in kritičnejši. V eni objavi je zapisal: »Prevarant pri covidnih pravilih, lažnivec pri imigracijskem obrazcu in ikona anticepilcev Novak Đoković je izgubil končno pritožbo zoper deportacijo in bo vržen iz Avstralije, ne da bi lahko nastopil na OP Avstralije. Dobro.«

V napovedniku, objavljenem pred najnovejšo epizodo oddaje Piers Morgan Uncensored, ki bo danes v celoti na youtubu, Morgan pogovor z Đokovićem začne z besedami, da želi podati opravičilo. Đoković je v odgovor dejal: »To, kar ste rekli, veliko pove o tem, kakšna oseba ste. Samo pravim, da jaz nisem tak.«

Obsežen, enourni pogovor s 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam obravnava njegovo z lovorikami bogato kariero in njegove prihodnje načrte. Đoković priznava, da bo – ob prevladi Carlosa Alcaraza in Jannika Sinnerja v moškem tenisu – težko osvojil 25. posamični turnir velike četverice.

Čeprav je letos dosegel polfinale na vseh štirih turnirjih za grand slam, je v dvobojih na tri dobljene nize proti najboljšima dvema na svetu praviloma ostal prekratek. Nekdanji kolumnist SunSporta Morgan je vprašal: »Ali se del vas sprašuje: nisem prepričan, da se lahko zdaj na tej ravni kosam s temi fanti?« Beograjčan je dejal: »Da, imam več dvomov, da lahko zmagujem na turnirjih za grand slam, zlasti proti tema dvema.«

Đoković razkrije, da bi bilo sanjsko v profesionalnem dvoboju igrati proti svojemu 11-letnemu sinu Stefanu, a mu ne bi prizanašal, se je nasmejal: »Nabil bi mu zadnjico ...«