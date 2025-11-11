  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Opravičilo Đokoviću, ker ga je zaradi covida označil za lažnivca in prevaranta

    Novak Đoković je novinarju Piersu Morganu v oddaji Uncensored med drugim povedal, da ni prepričan, ali bo osvojil 25. grand slam. Želel bi zaigrati proti sinu.
    Novak Đoković in Piers Morgan sta imela enourni pogovor. FOTO: instagram
    Galerija
    Novak Đoković in Piers Morgan sta imela enourni pogovor. FOTO: instagram
    Peter Zalokar
    11. 11. 2025 | 10:08
    3:35
    A+A-

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je dvignil ogromno prahu, ko so ga januarja 2022 izgnali iz Avstralije, ker se ni hotel cepiti proti covidu-19, zdaj pa se je pobotal z znanim novinarjem Piersom Morganom, ki ga je pred štirimi leti označil za lažnivca in prevaranta. 

    Đokovića so avstralski imigracijski organi dramatično izgnali iz Melbourna. Takrat je bilo cepljenje proti koronavirusu pogoj za vstop v državo, razen v primeru zdravstvene izjeme. V neuspešnem pravnem postopku je športnik trdil, da ima potrebno dokumentacijo za izvzetje iz avstralske zahteve po cepljenju, vendar so 38-letnemu Đokoviću ob prihodu dvakrat razveljavili vizum in ga nastanili v hotelu za priseljence, potem pa ga vkrcali na letalo nazaj v Evropo.

    Morgan je bil glasen kritik Đokovića in je na televiziji dejal: »Če želim v ZDA, moram opraviti test in pokazati svoj status cepljenja. To je to. Zato mu ne bi smeli dovoliti igrati. To te obvaruje pred smrtjo. Mislim, saj to je bistvo cepiva. Je tudi vzornik, ki bo zagotovo odvrnil veliko ljudi, ki bi se morda morali cepiti.«

    Na družbenih omrežjih je bil Morgan, ki ima na omrežju X skoraj devet milijonov sledilcev, s svojimi stališči še ostrejši in kritičnejši. V eni objavi je zapisal: »Prevarant pri covidnih pravilih, lažnivec pri imigracijskem obrazcu in ikona anticepilcev Novak Đoković je izgubil končno pritožbo zoper deportacijo in bo vržen iz Avstralije, ne da bi lahko nastopil na OP Avstralije. Dobro.«

    V napovedniku, objavljenem pred najnovejšo epizodo oddaje Piers Morgan Uncensored, ki bo danes v celoti na youtubu, Morgan pogovor z Đokovićem začne z besedami, da želi podati opravičilo. Đoković je v odgovor dejal: »To, kar ste rekli, veliko pove o tem, kakšna oseba ste. Samo pravim, da jaz nisem tak.«

    Obsežen, enourni pogovor s 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam obravnava njegovo z lovorikami bogato kariero in njegove prihodnje načrte. Đoković priznava, da bo – ob prevladi Carlosa Alcaraza in Jannika Sinnerja v moškem tenisu – težko osvojil 25. posamični turnir velike četverice.

    Čeprav je letos dosegel polfinale na vseh štirih turnirjih za grand slam, je v dvobojih na tri dobljene nize proti najboljšima dvema na svetu praviloma ostal prekratek. Nekdanji kolumnist SunSporta Morgan je vprašal: »Ali se del vas sprašuje: nisem prepričan, da se lahko zdaj na tej ravni kosam s temi fanti?« Beograjčan je dejal: »Da, imam več dvomov, da lahko zmagujem na turnirjih za grand slam, zlasti proti tema dvema.«

    Đoković razkrije, da bi bilo sanjsko v profesionalnem dvoboju igrati proti svojemu 11-letnemu sinu Stefanu, a mu ne bi prizanašal, se je nasmejal: »Nabil bi mu zadnjico ...«

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Novak ĐokovićOP AvstralijeAvstralijaCovid-19cepljenjekoronavirus v športuintervjuPiers Morgan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kraljeva družina

    Princ Willam: Z otroki sva se odkrito pogovarjala tudi o princesini bolezni

    S svojimi otroki se pogovarjata odkrito. Naučil se je, da je otrokom treba povedati več in da se vsaka družina o takih temah pogovarja drugače.
    11. 11. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Intervju

    Opravičilo Đokoviću, ker ga je zaradi covida označil za lažnivca in prevaranta

    Novak Đoković je novinarju Piersu Morganu v oddaji Uncensored med drugim povedal, da ni prepričan, ali bo osvojil 25. grand slam. Želel bi zaigrati proti sinu.
    Peter Zalokar 11. 11. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Hvaležen sem, da sem moral reči ne, ker so priložnost dobili drugi«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Nova storitev za še več prostora: 100 EUR dobroimetja za preizkus

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo