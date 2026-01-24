  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Novak Đoković postavil nov mejnik, v Melbournu že do 400. zmage

    Znani udeleženci osmine finala teniškega turnirja za veliki slam odprtega prvenstva Avstralije. Zmagovalec 24. velikih turnirjev skoraj zadel pobiralko žogic.
    Novak Đoković se je zanesljivo uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije in po zmagah v Melborunu ujel tudi Rogerja Federerja. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Galerija
    Novak Đoković se je zanesljivo uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije in po zmagah v Melborunu ujel tudi Rogerja Federerja. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Š. R., STA
    24. 1. 2026 | 16:30
    24. 1. 2026 | 16:33
    4:55
    A+A-

    Znani so udeleženci osmine finala prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni v Melbournu. V tretjem krogu OP Avstralije so si nadaljevanje priborili srbski as Novak Đoković, ki je v lovu na 25. lovoriko za grand slam prišel do novega rekorda. Uspešna sta bila tudi številki 2 moškega oziroma ženskega tenisa Jannik Sinner in Iga Šwiatek.

    Srbski teniški zvezdnik Đoković je postal prvi igralec, ki je zmagal na 400 tekmah za grand slam, kar mu je uspelo v Melbournu na poti v osmino finala na odprtem prvenstvu Avstralije, medtem ko je s svojo 102. zmago v Avstraliji izenačil rekord Rogerja Federerja.

    Osemintridesetletni srbski velikan je pod zaprto streho na osrednjem igrišču premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4).

    Naslednja najboljša na lestvici zmag za veliki slam sta Švicar Federer (369) in Američanka Serena Williams (365).

    Đoković je bil znova v središču pozornosti, a zaradi napačnega razloga, ker je skoraj zadel pobiralko žogic, kar bi lahko ogrozilo njegove upe na novo zmagoslavje na OP Avstralije.

    Štiriindvajsetkratni prvak grand slama je bil uspešen v Melbourne Parku, vendar pa bi ga incident v drugem nizu obračuna tretjega kroga lahko zelo drago stal, saj je Đoković neprevidno žogico poslal mimo glave pobiralke žogic.

    Osemintridesetletni šampion je bil leta 2020 diskvalificiran z OP ZDA, potem ko je z žogico, ki jo je udaril iz jeze, nenamerno zadel linijskega sodnika.

    Đoković je po nesrečnem udarcu dvignil roke in se takoj opravičil. Naslednji tekmec Đokovića bo Čeh Jakub Menšik, ki ga je marca premagal v finalu mastersa 1000 v Miamiju.

    Desetkratni prvak OP Avstralije je fizično trenutno v vrhunski formi. Beograjčan je postal najstarejši udeleženec četrtega kroga v Melbournu od uvedbe žreba s 128 igralci leta 1988.

    »Moram reči, da je bil začetek turnirja odličen. Lani sem se nekaj naučil. Na nekaterih turnirjih za grand slam sem se prehitro preveč navdušil, nato pa sem se poškodoval na treh od štirih turnirjev.«

    Igralcem velike preglavice povzroča vročinski val v Melbournu, zato so dvoboje nadaljevali pod streho.

    Dvoboj pod streho osrednjega igrišča je kljub neznosni vročini uspelo končati Italijanu Janniku Sinnerju, drugemu nosilcu, ki je v tretjem krogu ugnal Eliota Spizzirrija iz ZDA s 4:6, 6:3, 6:4 in 6:4.

    V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo.

    Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le pet iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi.

    Švicarski veteran Stan Wawrinka, ki bo ob koncu sezone končal kariero, je odigral svojo zadnjo tekmo na OP Avstralije. Američan Taylor Fritz ga je v tretjem krogu premagal s 7:6 (5), 2:6, 6:4,6:4.

    Štiridesetletni Švicar je edini igralec poleg Škota Andyja Murrayja, ki je v času prevlade velike trojice Federer, Rafael Nadal, Đoković osvojil tri naslove na turnirjih za grand slam, vključno z OP Avstralije, njegovim prvim, leta 2014.

    Štirikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam Naomi Osaka, ki je dvakrat slavila na OP Avstralije, se je zaradi poškodbe trebušne mišice umaknila s turnirja v Melbournu.

    Osaka se je umaknila pred dvobojem tretjega kroga z avstralsko kvalifikantko Madison Inglis, ki se je po odstopu favorizirane tekmice v osmino finala uvrstila brez boja.

    Inglis, številka 168 na svetovni lestvici, se bo za četrtfinale pomerila z nekdanjo številko ena ženskega tenisa Poljakinjo Igo Šwiatek. Trenutno druga igralka sveta je z 2:1 v nizih izločila Rusinjo Ano Kalinsko.

    Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Melbournu skuša osvojiti edini veliki naslov, ki ji manjka v zbirki.

    OP AvstralijeNovak ĐokovićMelbournegrand slamStan WawrinkaRoger Federer

