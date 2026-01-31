Novak Đoković proti Carlosu Alcarazu po enajsto zmago v Avstraliji

Na odprtem prvenstvu Avstralije smo dobili vse štiri finaliste. Izkušeni Srb Novak Đoković bo izzval Carosa Alcaraza.

V finalu prvega turnirja za grand slam v Avstraliji se bosta za zmago pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Srb bo v nedeljo ob 9.30 po našem času napadal že enajsto zmago v Melbournu, Španec pa bi z zmago dopolnil mozaik zmag na vseh štirih turnirjih za grand slam, s tem pa bi ujel tudi legendarnega rojaka Rafaela Nadala. Đoković je v izjemno napetem obračunu z italijanskih šampionom Jannikom Sinnerjem zmagal s 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Po dvoboju, ki je trajal dobre štiri ure, bi lahko imel 38-letnik nekaj težav z regeneracijo, vseeno pa je v Avstraliji v visokih temperaturah igral manj kot ostali. Že v četrtfinale se je uvrstil po predanemu dvoboju Čeha Jakoba Mensika, nato pa je na poti do zmage zaradi poškodbe noge Srbu dvoboj predal še Italijan Lorenzo Musetti. »Počutim se ...