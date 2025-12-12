Novak Đoković: Prvaki bodo Portugalci

Novak Đoković, lastnik največjega števila zmag (24) na teniških turnirjih moške karavane za grand slam, je znan tudi kot ljubitelj nogometa. V domovini mu je najbližje Crvena zvezda, med klubi na tujem pa stiska pesti za rdeče-črne iz Milana. Sploh je zelo povezan z lombardijsko metropolo, saj je tam študirala njegova soproga Jelena, obenem ima četrtouvrščeni igralec svetovne teniške lestvice ob svojem tekočem znanju italijanščine številne privržence v naši zahodni soseščini.

Morda pa jih bo poslej imel več tudi na Portugalskem: kot globalno prepoznaven športnik je sodeloval v eni od anket o favoritih za naslov svetovnih prvakov prihodnje leto na nogometnem mundialu v Severni Ameriki. In če so v teh napovedih pri vrhu prvaki zadnjih dveh prvenstev Argentinci in Francozi ter lanski zmagovalci eura Španci, je Đoković ob vprašanju, kdo bo prvak, odgovoril: Portugalska!