Novak Đoković razkril, da je v Melbournu doživel čustveni kolaps

Potem ko je še desetič v karieri osvojil melbournski grand slam in na vrhu večne lestvice z 22. naslovom ujel Španca Rafaela Nadala, je Novak Đoković zmago nad Grkom Stefanosom Cicipasom proslavil še posebej čustveno na delu tribune, kjer so sedeli njegovi trenerji in družina.

»To je bil čustveni kolaps. Veliko stvari se je nabralo, pritisk je, jasno, vedno prisoten, toda čutil sem, da je bilo letos še malce drugače. Seveda sem čutil tudi posledice tistega, kar se je zgodilo pred 12 meseci. Četudi sem se od tega poskušal povsem ograditi, sem na koncu moral sprejeti, da tako pač je,« se je letošnjega uspeha in lanske drame, ko mu zaradi neizpolnjevanja vstopnih pogojev (prejem cepiva proti covidu-19) niso dovolili nastopiti, spominjal Đoković.

»Mislim, da je nek razlog, zaradi katerega sem moral prestati takšno potovanje, zato je vse skupaj še malce bolj posebno. Zato sem med slavjem tudi tako kričal. Počutil sem se sijajno, ponosno in srečno. Ko sem objel mamo in brata, sem se kar prepustil čustvom,« je pred začetkom nastopov v Dubaju povedal Đoković.

Za uvod v turnir Dubai Tennis Championships ga v ponedeljek v 1/16 finala čaka češki kvalifikant Tomaš Machač.