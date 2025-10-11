Izmučeni Đoković ni bil kos kvalifikantu, ki je zaslužil več kot prej v karieri

Monačan Valentin Vacherot je prvi finalist teniškega turnirja ATP 1000 v Šanghaju na Kitajskem. V prvem polfinalu turnirja masters je kvalifikant s 6:3, 6:4 ugnal Srba Novaka Đokovića, ki se je znova boril z obilico zdravstvenih težav.

Šestindvajsetletni Monačan se je v Šanghaju v glavni del turnirja prebil šele iz kvalifikacij, uspešen niz pa nadaljuje vse do finala. V polfinalu je 204. igralec na svetovni jakostni lestvici po uri in 43 minutah igre ugnal četrtega nosilca Đokovića.

Toda nasproti ni imel ravno konkurenčnega srbskega zvezdnika. Ta je imel vnovič veliko težav z zdravjem, ob igrišču je tudi bruhal in večkrat prejel zdravniško pomoč. Šepajoči 38-letnik je kljub temu stisnil zobe in zdržal dva niza, ob tem pa dobil tudi nekaj iger.

Valentin Vacherot je premagal Novaka Đokovića. FOTO: Hector Retamal/AFP

Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam je že po četrtfinalu dejal, da je zaskrbljen zaradi svojega fizičnega stanja. Ob tem težave na predzadnjem mastersu sezone na Kitajskem igralcem povzročajo tudi izjemna vročina in visoka vlažnost.

Vacherot je s tem preprečil Đokoviću možnost boja za podaljšanje svojega rekorda naslovov v Šanghaju na pet. Monačan pa se bo v finalu turnirja z nagradnim skladom nekaj manj kot osem milijonov evrov meril bodisi proti bratrancu, Francozu Arhurju Rinderknechu, ali Rusu Danilu Medvedjevu.

Vacherot je pred tem v karieri zaslužil 594.000 dolarjev, z uvrstitvijo v finale pa 597.000 dolarjev. »Upam, da se še srečava. Ne se še upokojiti,« je Monačan dejal Srbu, potem ko mu je ta čestital za zmago in mu rekel, da si jo je zaslužil, ker je igral odličen tenis.

V Wuhanu je tretja igralka sveta Coco Gauff v prvem polfinalu premagala sedmo nosilko Jasmine Paolini iz Italije s 6:4, 6:3. Američanka se bo v finalu merila s prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenka, ali šesto nosilko in rojakinjo Jessico Pegula.