    Tenis

    Novak Đokovič se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    Novak Đoković je bil zadovoljen s svojo igro. FOTO: Clive Brunskill/AFP
    Novak Đoković je bil zadovoljen s svojo igro. FOTO: Clive Brunskill/AFP
    M. Š., STA
    25. 8. 2025 | 08:41
    25. 8. 2025 | 08:41
    4:38
    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki lovi rekordno 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, ter prva nosilka in branilka naslova Arina Sabalenka sta napredovala v drugo kolo odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Belorusinja je s 7:5 in 6:1 izločila Švicarko Rebeko Masarovo, Đoković pa s 6:1, 7:6 (3) in 6:2 domačega matadorja Learnerja Tiena.

    Spektakel v Flushing Meadowsu se je prvič začel že v nedeljo, saj so se prireditelji odločili, da bodo tekmovanje podaljšali za en dan in uvodno kolo izpeljali v treh dnevih. »Resnično je bilo super, prvič sem izkusil nedeljski večer na igrišču. Še nikoli nisem začel turnirja na ta dan in zagotovo bi si želel, da bi v prihodnosti imel več nedeljskih nastopov,« je dejal Đoković.

    »Lahko bi bilo bolje, še posebej v drugem nizu, ne glede na vse pa je bil to zame dober začetek turnirja. Dvoboj je bil precej nenavaden, prvi niz je trajal nekaj več kot 20 minut, drugi niz uro in 20 minut. Niza sta bila precej različna, v drugem sem se boril tudi z živci. Ko sem jih premagal, sem se začel počutiti bolje in potem mi je šlo spet bolje,« je pojasnil srbski veteran.

    »Tekmec je dvakrat mlajši od mene, to je neverjetno. Ko prideš v pozna trideseta, gre za to, da ohraniš energijo za tisto, kar je najpomembnejše. Telo si ne opomore več tako hitro kot prej, zato se trudim, kolikor je le mogoče, da bi ostal mentalno svež za obračune z mlajšimi igralci. Še vedno imam željo po boju, občinstvo pa mi pri tem pomaga in mi daje energijo. Želel bi si biti mlajši, a moram ostati hvaležen za odlično kariero, ki jo imam,« je še povedal 38-letni Beograjčan.

    Danil Medvedjev, nekdanji zmagovalec OP ZDA je po maratonu izgubil dvoboj s Francozom Benjaminom Bonzijem, ki je13. nosilca izločil s 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6 in 6:4. Na veselje domačih navijačev sta bila uspešna Američana Taylor Fritz in Ben Shelton, ki je s 6:3, 6:2, 6:4 premagal čilskega kvalifikanta Ignacia Buseja. Fritz je s 7:5, 6:2, 6:3 odpravil rojaka Emilia Navo in potrdil dobro formo z igrišč s trdo podlago. Na OP Kanade je pred tedni izgubil v polfinalu.

    Zanseljivo je uvodno oviro preskočila tudi Emma Raducanu. FOTO: Amber Searls/Reuters
    Zanseljivo je uvodno oviro preskočila tudi Emma Raducanu. FOTO: Amber Searls/Reuters

    Prva zmaga Emma Raducanu v New Yorku po letu 2021

    V ženski konkurenci je – kot že omenjeno – na osrednjem igrišču svoje delo uspešno opravila Arina Sabalenka. Potem ko se je v prvem nizu še malce mučila z Rebeko Masarovo, je nato dobila sedem zaporednih iger in zanesljivo zmagala. V drugem kolu se bo prva igralka sveta pomerila z Rusinjo Polino Kudermetovo, ki je odigrala le štiri igre, potem ko ji je pri izidu 2:2 dvoboj zaradi poškodbe noge predala Španka Nuria Parrizas-Diaz.

    Le tri igre je na poti do drugega kola izgubila nekdanja zmagovalka Emma Raducanu. Zmagovalka OP ZDA 2021 je s 6:1 in 6:2 ugnala Japonko Eno Šibahara. To je sploh prva zmaga 22-letne Britanke  v New Yorku po letu 2021, ko je osvojila lovoriko kot kvalifikantka.

    Napredovala je tudi finalistka omenjenega finala izpred štirih let. Kanadčanka Leylah Fernandez je prav tako izgubila le tri igre in rojakinjo Rebecco Marino izločila s 6:2 in 6:1, Čehinja Marketa Vondroušova, zmagovalka Wimbledona 2023, pa je v dveh nizih odpravila Rusinjo Oksano Selehmetovo.

    Uvodni oviri sta preskočili tudi četrtopostavljena Američanka Jessica Pegula in sedma nosilka, Italijanka Jasmine Paolini, sicer finalistka prejšnjega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Prva je ugnala Egipčanko Majar Šerif s 6:0 in 6:4, Paolini pa je bila s 6:2 in 7:6 (4) boljša od Avstralke Destanee Aiava.

    Več iz teme

    OP ZDANovak ĐokovićArina SabalenkaFlushing MeadowsNew York

