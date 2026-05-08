Novak Đoković se je vrnil s porazom proti Hrvatu

Srbski teniški igralec Novak Đoković, rekorder po številu zmag na turnirjih grand slam, se je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišča na turnirju v Rimu. A njegova vrnitev je bila neuspešna, v več kot dvournem dvoboju drugega kroga ga je z 2:6, 6:2 in 6:4 premagal mladi Hrvat Dino Prižmić.

Srbski veteran, tretji nosilec turnirja, je obračun dobro začel, prvi niz je dobil s 6:2. Toda v drugem so se začele težave. Osemintridesetletni Srb je deloval slabotno, občutek je bil, da se je spopadal z bolečinami. Po porazu v drugem nizu je tudi zahteval medicinski odmor, vrnil se je vsaj na videz močnejši.

Tretji niz je začel z dobljeno igro, toda Hrvat, ki se je na turnir uvrstil iz kvalifikacij, je prišel do brejka za 3:2, prednost pa tudi zadržal, dvoboj je končal z asom.

Đokoviću Rim, kjer je že šestkrat dobil pokal za zmago in kjer še nikoli ni izgubil prvega dvoboja, pomeni šele tretji turnir v sezoni ter nič kaj dober obet pred Parizom in lovom na svoj 25. osvojeni grand slam.