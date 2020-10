Novak Đoković se v slabih dveh urah niti ogrel ni pošteno

Ljubljana

Danielle Collins je bila boljša od zmagovalke OP Francije iz leta 2016 Garbine Muguruza. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP



Slovo zmagovalke iz leta 2016 Garbine Muguruz

- Srbski teniški igralecse je igraje prebil v osmino finala odprtega prvenstva Francije. Prvi igralec na lestvici ATP in prvi nosilec pariškega turnirja z nagradnim skladom 38,41 milijona evrov je v tretjem krogu po uri in 58 minutah prepričljivo premagal Kolumbijcas 6:0, 6:3 in 6:2.Zmagovalec 17 turnirjev za grand slam in prvak Rolanda Garrosa v letu 2016 se bo v osmini finala pomeril z Rusom, ki je izločil Čilenca Cristiana Garina s 6:2, 3:6, 6:4 in 6:2.Petopostavljeni Grk Stefanos Tsitsipas, ki je izočil našega Aljaža Bedeneta ponjegovi predaji v tretjem nizu (6:1, 6:2 in 3:1), se bo v naslednjem krogu pomeril z BolgaromTudi ta teniški igralec z Balkana se je tako kot Tsitsipas med 16 najboljših prebil po nedokončanem obračunu, njegov španski tekmecje namreč dvoboj predal v začetku tretjega niza pri zaostanku 1:6 in 3:6.: Sebastian Korda – Rafael Nadal, Hugo Gaston – Dominic Thiem, Alexander Zverev – Jannick Sinner, Lorenzo Sonego – Diego Schwartzman, Andrej Rubljov – Marton Fucsovics, Daniel Altmaier – Pablo Carreno-Busta, Stefanos Tsitsipas – Grigor Dimitrov, Novak Đoković – Karen Hačanov.V ženski konkurenci je bilo danes na sporedu sedem dvobojev tretjega kroga. V osmino finala se je prebila četrtopostavljena Američankapo zmagi nad Romunkos 6:2 in 6:0, izpadla pa je osmopostavljena Belorusinja. Od nje je bila boljša Tunizijka, ki je slavila s 7:6 (7), 2:6 in 6:3.Izpadla je tudi Hrvatica, za 13. nosilko je bila usodna Nemka, ki je zmagala s 6:7 (5), 6:3 in 6:0. Rolandu Garrosu je v slovo pomahala tudi Latvijka, zmagovalki največjega turnirja na svetu na peščeni podlagi v letu 2017 je teniško mero vzela Španka, ki je zmagala s 6:4 in 6:3.Obračun med Američankoin Špankose je zavlekel dolgo v noč, smetano pa je na koncu pobrala ameriška igralka. Šestindvajsetletna Collinsova je zmagovalko Rolanda Garrosa v letu 2016 in Wimbledona leto kasneje po dveh urah in 26 minutah premagala s 7:5, 2:6 in 6:4 ter se bo v osmini finala pomerila z Jabeurjevo.Simona Halep – Iga Swiatek, Elina Svitolina – Caroline Garcia, Martina Trevisan – Kiki Bertens, Nadia Podoroska – Barbora Kreijcikova, Fiona Ferro – Sofia Kenin, Pea Kvitova – Shuai Zhang, Laura Siegemund – Paula Badosa, Ons Jabeur – Danielle Collins.