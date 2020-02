Novak Đoković slavil v Avstraliji

Srb Novak Đoković je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu prvega turnirja velike četverice v sezoni je drugi nosilec s 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 po štirih urah premagal petopostavljenega Avstrijca Dominica Thiema in osmič osvojil pokal Normana Brookesa.



Dvaintridesetletni Beograjčan v finalih v Melbournu ostaja nepremagljiv. Vselej, ko je nastopil na zadnji stopnički, je dvoboj tudi dobil. Prvič leta 2008, ko je v finalu ugnal Francoza Jo-Wilfrieda Tsongaja, kasneje pa je nanizal še zmage v letih 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.



S 17. naslovom na turnirjih velike četverice še vedno zaseda tretje mesto večne lestvice za Švicarjem Rogerjem Federerjem (20) in Rafaelom Nadalom (19), s katerima še naprej prevladuje v svetu tenisa.



Đoković je že takoj na začetku s sijajno igro ter z globokimi udarci omejil Avstrijca, ki ni mogel razviti svoje prepoznavne agresivne igre. Vseeno sta oba precej nihala, prvi niz pa je Srb osvojil po 54 minutah.



V drugem se je Đoković zlomil v deveti igri. Takrat so mu popustili živci ob kazni, saj si je vzel preveč časa za servis. Na poti do svojega sedeža je celo potrepljal francoskega sodnika Damiena Dumusoisa po nogi in mu sarkastično zabrusil: »S tem si obeležil finale in postal znan, zelo dobro si opravil.«



V tretjem nizu je bil na igrišču samo Avstrijec, ki je bil zelo blizu prvemu slavju na največjih turnirjih, a Đokovića je ostal trd oreh. Vrnil se je z breakom v osmi igri četrtega niza in nato izsilil odločilni niz, ki ga je začel odlično.



V tretji igri mu je uspel še šesti odvzem servisa v dvoboju, kar je bilo kljub prizadevanjem Thiema, da se še vrne v obračun, dovolj, da se je po natanko štirih urah veselil še svoje 31. zmage v 41 dvobojih, ki so bili odločeni v petem nizu.