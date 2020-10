Novak Đoković spet zelo prepričljiv

Pariz

Potem ko je ugnal našega Aljaža Bedeneta, je bil Stefanos Tsitsipas zanesljiv tudi proti Grigorju Dimitrovu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

se je uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva Francije. Prvi igralec na lestvici ATP in prvi nosilec prestižnega pariškega turnirja je v osmini finala po dveh urah in 26 minutah premagals 6:4, 6:3 in 6:3. Zmagovalec Roland-Garrosa v letu 2016 in kar 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam tako ostaja v najožjem krogu favoritov za lovoriko.Srb v francoski metropoli – tako kot absolutni kralj peska– kaže izjemno prepričljive predstave. V uvodnih štirih dvobojih protin Hačanovu sploh ni izgubil niza in je oddal 25 iger. Pri tem u je malenkostno boljši Nadal, ki v Rolandu Garrosu naskakuje svojo 13. turnirsko zmago, ta je svojim letošnjim pariškim tekmecem () prepustil le 23 iger.Poleg 33-letnega Srba se je med osem najboljših igralcev na največjem turnirju na svetu na peščeni podlagi danes prebil tudiPetopostavljeni Grk, sicer rabelj najboljšega slovenskega igralcav tretjem kolu turnirja, je danes na kolena navkljub določenim težavam z očmi dokaj zanesljivo premagals 6:3, 7:6 (9) in 6:2. V četrtfinalu ga čaka nepredvidljivi, 13. nosilec pariškega turnirja je bil boljši od Madžara Martona Fucsovicsa s 6:7 (4), 7:5, 6:4, 7:6 (3).