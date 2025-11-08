Novak Đoković sporočil slabo novico

Le nekaj ur po tem, ko je v Atenah osvojil že 101. turnir v karieri, je srbski teniški as Novak Đoković odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju letošnje sezone v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Kot razlog je navedel poškodbo rame. Nadomestil ga bo Italijan Lorenzo Musetti, ki ga je prav Đoković s 4:6, 6:3 in 7:5 premagal v današnjem zaključnem dvoboju tekmovanja v glavnem mestu Grčije.

»Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar pa sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo,« je slabo novico sporočil 38-letni Beograjčan, sicer sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

V skupini Bjorn Borg bodo tako igrali branilec lovorike, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.

Jelena Ribakina se je veselila svoje prve lovorike na zaključnih turnirjih WTA. FOTO: Fayez Nureldine/AFP