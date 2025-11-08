  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Novak Đoković sporočil slabo novico

    Srbski teniški zvezdnik je le nekaj ur po zmagoslavju na turnirju v Atenah razžalostil svoje navijače.
    Novak Đoković je odpovedal nastop na zaključnem turnirju ATP. FOTO: Louiza Vradi/Reuters
    Novak Đoković je odpovedal nastop na zaključnem turnirju ATP. FOTO: Louiza Vradi/Reuters
    M. Š., STA
    8. 11. 2025 | 22:42
    8. 11. 2025 | 22:58
    1:46
    Le nekaj ur po tem, ko je v Atenah osvojil že 101. turnir v karieri, je srbski teniški as Novak Đoković odpovedal udeležbo na zaključnem turnirju letošnje sezone v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Kot razlog je navedel poškodbo rame. Nadomestil ga bo Italijan Lorenzo Musetti, ki ga je prav Đoković s 4:6, 6:3 in 7:5 premagal v današnjem zaključnem dvoboju tekmovanja v glavnem mestu Grčije.

    Pretresljiva izpoved legendarnega Šveda: Nikoli se nisem tako zelo sramoval

    »Veselil sem se nastopa v Torinu, vendar pa sem po turnirju v Atenah prišel do spoznanja, da je stanje poškodbe slabo, zato sem moral odpovedati udeležbo,« je slabo novico sporočil 38-letni Beograjčan, sicer sedemkratni zmagovalec zaključnih turnirjev.

    V skupini Bjorn Borg bodo tako igrali branilec lovorike, Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Ben Shelton in Nemec Alexander Zverev, v skupini Jimmy Connors pa Španec Carlos Alcaraz, Američan Taylor Fritz, Avstralec Alex de Minaur in Musetti.

    Jelena Ribakina se je veselila svoje prve lovorike na zaključnih turnirjih WTA. FOTO: Fayez Nureldine/AFP
    Jelena Ribakina se je veselila svoje prve lovorike na zaključnih turnirjih WTA. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

    Lovorika Ribakini

    Kazahstanka Jelena Ribakina je prvič osvojila lovoriko na zaključnem turnirju WTA. V finalu v Riadu je s 6:3 in 7:6 (0) ugnala prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki tako še naprej ostaja brez naslova na prestižnem turnirju ob koncu sezone.

    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Naravne znamenitosti

    Prepovedi pobiranja vstopnin za Vintgar in slap Savica – kaj je v ozadju?

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da je edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto, javni zavod TNP, domačini se sklicujejo na 130-letno tradicijo.
    Simona Bandur 7. 11. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kitajska poklicala Naso zaradi nevarnosti trčenja v orbiti

    Kitajski astronavti pa so ujeti v vesolju, ker je v njihovo plovilo trčil vesoljski odpadek.
    Saša Senica 7. 11. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Zaključni turnir ATP

    Novak Đoković sporočil slabo novico

    Srbski teniški zvezdnik je le nekaj ur po zmagoslavju na turnirju v Atenah razžalostil svoje navijače.
    8. 11. 2025 | 22:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Igor Bratož o Nemčiji in Izraelu

    Bratje v orožju, prijatelji v stiski

    Država, v kateri se to dogaja, sem pomislil, je, kolikor vem, druga največja izvoznica orožja v Izrael ... ki se je žal spet znašla na napačni strani zgodovine.
    Igor Bratož 8. 11. 2025 | 21:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španska liga

    Oblak je imel spet razlog za veselje

    Nogometaši madridskega Atletica so se veselili nove zmage v španskem prvenstvu.
    8. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

    Slovenski hokejisti so morali v zadnji tekmi turnirja na Poljskem priznati premoč Italijanom.
    8. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španska liga

    Oblak je imel spet razlog za veselje

    Nogometaši madridskega Atletica so se veselili nove zmage v španskem prvenstvu.
    8. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

    Slovenski hokejisti so morali v zadnji tekmi turnirja na Poljskem priznati premoč Italijanom.
    8. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
