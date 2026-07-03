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Tenis

Novak Đoković navdušil tudi sina in izenačil rekord Rogerja Federerja

Srbski teniški zvezdnik se je prebil v osmino finala na teniškem turnirju v Wimbledonu. Brez težav je napredoval tudi Italijan Jannik Sinner.
Veliko veselje Novaka Đokovića. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Galerija
Veliko veselje Novaka Đokovića. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
M. Ru., STA
3. 7. 2026 | 19:01
2:30
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Peti dan glavnega turnirja v Wimbledonu sta si med drugimi napredovanje v osmino finala zagotovila prvi igralec sveta Jannik Sinner in Novak Đoković. Italijan je bil v treh nizih boljši Američana Jensona Brooksbyja, Srb pa je proti Francozu Arthurju Rinderknechu slavil s 3:1 v nizih.

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Konec wimbledonske pustolovščine

Sinner, branilec naslova, je po petih nizih v prvem krogu proti Miomirju Kecmanoviću iz Srbije drugič zapored tekmeca odpravil brez izgubljenega niza. Dvoboj proti 81. igralcu z lestvice ATP je zaključil po dveh urah in 15 minutah. V naslednjem krogu se bo 24-letni Italijan pomeril z Japoncem Shintarom Mochizukijem, ki je v 3. krogu po izgubljenem prvem nizu premagal Španca Rafaela Jodarja s 3:1.

Petnajst let starejši Đoković, ki se poteguje za rekordni 25. grand slam naslov, je drugič letos v Wimbledonu igral štiri nize; v prvem krogu je bil boljši od Kitajca Jibing Wuja, vmes je gladko odpravil Stefanosa Cicipasa, danes pa 28. igralca sveta iz Francije premagal po treh urah in četrt.

Đoković je s 105. zmago v Wimbledonu izenačil rekord Rogerja Federerja, dvoboj pa je odločil z izjemnim volejem v skoku. Po dvoboju je sedemkratni prvak na angleški travi dejal: »Ustvarjanje zgodovine v tem športu je velika čast. Predlagam dvoboj med Rogerjem in mano za 106. zmago.« Na tribuni je bil danes tudi njegov sin, ki je užival ob številnih izjemnih potezah legendarnega Srba. 

V naslednjem krogu ga čaka Rus Roman Safjulin, ki je presenetljivo v treh nizih premagal vzhajajočo brazilsko zvezdo Joaa Fonseco. Novo razočaranje je doživel Danil Medvedjev, osmi nosilec in prvak OP ZDA 2021, ki je proti Nemcu Jan-Lennardu Struffu izgubil 0:3, ob tem, da je bil v vsakem nizu v prednosti. V prvem je imel en brejk prednosti, v drugem in tretjem pa je vodil s 5:2.

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