Zimzeleni Nole hitro odgovoril po uvodnem šoku: Vse težje je zame

Vse pod nadzorom za 38-letnika v New Yorku. Novak Đoković se je v štirih nizih prebil mimo ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajde in se devetnajstič uvrstil v tretji krog odprtega prvenstva ZDA. Srb je izgubil prvi niz, a se nato pobral in zmagal s 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 ter tako ostal v igri za svoj petindvajseti naslov na turnirjih za grand slam, kar bi bil zgodovinski dosežek.

»V prvem delu dvoboja nisem bil zadovoljen s svojo igro, vendar moram priznati, da je Zach igral zelo kakovostno,« je dejal Đoković. Srbski zvezdnik je priznal, da se po mučni predstavi ne počuti najboljše, vendar je optimističen, da bo postopoma našel svoj ritem. »Upam, da bom globlje v turnirju igral vse bolje,« je povedal. »Seveda je zame zadnji dve leti nekoliko drugače, kar se tiče telesa. Hitreje se utrudim kot nekoč.«

Šok za Draperja Britanec Jack Draper, peti nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer se je lani uvrstil v polfinale in je zaradi poškodbe leve roke izpustil prejšnja turnirja v Torontu in Cincinnatiju, je zaradi te poškodbe odpovedal nastop v drugem krogu.

Đoković, štirikratni zmagovalec v New Yorku, je slabo začel proti nasprotniku, ki je na 145. mestu svetovne lestvice in je doslej na turnirjih za grand slam dobil le dva dvoboja v glavnem žrebu. Svajda, 22-letni igralec, je v tesnem prvem nizu slavil v podaljšani igri, ko je po diagonali udaril močan backhand, ki ga Đoković ni mogel vrniti, je poročala agencija AFP.

Sedmi nosilec Đoković je v drugem nizu povedel s 4:2 in ga dobil, s čimer je izenačil rezultat na sončnem osrednjem igrišču Arthur Ashe. Đoković je v začetku tretjega niza izgubil svoj servis, a je nato nanizal pet zaporednih iger in dobil niz, potem ko je zaostajal z 1:3.

Nole vzdržuje vrhunsko formo. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Ko je Svajda popuščal in prejemal zdravniško pomoč za obe nogi, se je Đoković oddaljil in zmagal z osvojitvijo enajstih od zadnjih dvanajstih iger. S tem je dosegel rekordno 191. zmago na trdi podlagi na turnirjih za grand slam. Prav tako je presegel mejnik, ki si ga je delil z Rogerjem Federerjem, saj se je petinsedemdesetič uvrstil med najboljših 32 igralcev na turnirju za grand slam.

V naslednjem krogu se bo pomeril z Britancem Camom Norriejem ali Argentincem Franciscom Comesano.