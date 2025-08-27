  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Zimzeleni Nole hitro odgovoril po uvodnem šoku: Vse težje je zame

    Na OP ZDA v New Yorku je srbski veteran Novak Đoković v štirih nizih premagal mladega Američana Zacharyja Svajdo. Ostaja v igri za rekordni 25. grand slam.
    Novak Đoković je imel težave samo na začetku. FOTO: Al Bello/AFP
    Galerija
    Novak Đoković je imel težave samo na začetku. FOTO: Al Bello/AFP
    P. Z., STA
    27. 8. 2025 | 20:58
    27. 8. 2025 | 21:12
    3:05
    A+A-

    Vse pod nadzorom za 38-letnika v New Yorku. Novak Đoković se je v štirih nizih prebil mimo ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajde in se devetnajstič uvrstil v tretji krog odprtega prvenstva ZDA. Srb je izgubil prvi niz, a se nato pobral in zmagal s 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 ter tako ostal v igri za svoj petindvajseti naslov na turnirjih za grand slam, kar bi bil zgodovinski dosežek.

    »V prvem delu dvoboja nisem bil zadovoljen s svojo igro, vendar moram priznati, da je Zach igral zelo kakovostno,« je dejal Đoković. Srbski zvezdnik je priznal, da se po mučni predstavi ne počuti najboljše, vendar je optimističen, da bo postopoma našel svoj ritem. »Upam, da bom globlje v turnirju igral vse bolje,« je povedal. »Seveda je zame zadnji dve leti nekoliko drugače, kar se tiče telesa. Hitreje se utrudim kot nekoč.«

    image_alt
    Novak Đoković se je boril tudi z živci

    Šok za Draperja 

    Britanec Jack Draper, peti nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer se je lani uvrstil v polfinale in je zaradi poškodbe leve roke izpustil prejšnja turnirja v Torontu in Cincinnatiju, je zaradi te poškodbe odpovedal nastop v drugem krogu.

    image_alt
    Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

    Đoković, štirikratni zmagovalec v New Yorku, je slabo začel proti nasprotniku, ki je na 145. mestu svetovne lestvice in je doslej na turnirjih za grand slam dobil le dva dvoboja v glavnem žrebu. Svajda, 22-letni igralec, je v tesnem prvem nizu slavil v podaljšani igri, ko je po diagonali udaril močan backhand, ki ga Đoković ni mogel vrniti, je poročala agencija AFP.

    Sedmi nosilec Đoković je v drugem nizu povedel s 4:2 in ga dobil, s čimer je izenačil rezultat na sončnem osrednjem igrišču Arthur Ashe. Đoković je v začetku tretjega niza izgubil svoj servis, a je nato nanizal pet zaporednih iger in dobil niz, potem ko je zaostajal z 1:3.

    Nole vzdržuje vrhunsko formo. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Nole vzdržuje vrhunsko formo. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

    Ko je Svajda popuščal in prejemal zdravniško pomoč za obe nogi, se je Đoković oddaljil in zmagal z osvojitvijo enajstih od zadnjih dvanajstih iger. S tem je dosegel rekordno 191. zmago na trdi podlagi na turnirjih za grand slam. Prav tako je presegel mejnik, ki si ga je delil z Rogerjem Federerjem, saj se je petinsedemdesetič uvrstil med najboljših 32 igralcev na turnirju za grand slam.

    V naslednjem krogu se bo pomeril z Britancem Camom Norriejem ali Argentincem Franciscom Comesano.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Novak Đoković se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    25. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Sedem veličastnih

    Federer v družbi milijarderjev

    Premoženje upokojenega teniškega asa je po oceni poslovnega dnevnika Forbes vredno 1,1 milijarde dolarjev oziroma 940 milijonov evrov.
    24. 8. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner o Alcarazovi pričeski: Tudi to mu pristaja

    Prvi igralec sveta je po zmagi v prvem kolu odprtega prvenstva ZDA dejal, da Alcarazu nova pričeska pristaja. Frances Tiafoe tega mnenja ne deli.
    27. 8. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

    Usoda je v isti del žreba uvrstila Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Tudi v ženski konkurenci se pripravlja obračun favoritinj.
    21. 8. 2025 | 21:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    OP ZDANovak ĐokovićATPgrand slamNew York

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenska reprezentantka že takoj navdušila s stopničkami v veliki nagradi

    Ema Volavšek si je na tekmi v Oberstdorfu priskočila in predvsem pritekla odlično drugo mesto. Med sedmerico še dve naši mladi nordijski kombinatorki.
    Miha Šimnovec 27. 8. 2025 | 22:59
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Začenja se zares

    Šefa LA Lakers v Katovicah; Dončić: Vsem bomo pokazali, kdo je Slovenija

    Zagotavljam vam, da bomo že proti Poljski pokazali veliko boljšo igro kot na prijateljskih tekmah, pred štartom eurobasketa 2025 pravi kapetan Luka Dončić.
    27. 8. 2025 | 22:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bel prašek

    TVS: Domnevne žrtve identificirale moškega, ki naj bi jim v pijačo stresel drogo

    Posnetek TVS prikazuje dogajanje v lokalu, ko moški ob mizi, polni kozarcev s pijačo, iz žepa potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga.
    27. 8. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pogrešana

    Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano 17-letnico

    Lino Ćosić so nazadnje videli pred šestimi dnevi na območju Slivnice.
    27. 8. 2025 | 21:31
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Zimzeleni Nole hitro odgovoril po uvodnem šoku: Vse težje je zame

    Na OP ZDA v New Yorku je srbski veteran Novak Đoković v štirih nizih premagal mladega Američana Zacharyja Svajdo. Ostaja v igri za rekordni 25. grand slam.
    27. 8. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bel prašek

    TVS: Domnevne žrtve identificirale moškega, ki naj bi jim v pijačo stresel drogo

    Posnetek TVS prikazuje dogajanje v lokalu, ko moški ob mizi, polni kozarcev s pijačo, iz žepa potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga.
    27. 8. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pogrešana

    Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano 17-letnico

    Lino Ćosić so nazadnje videli pred šestimi dnevi na območju Slivnice.
    27. 8. 2025 | 21:31
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Zimzeleni Nole hitro odgovoril po uvodnem šoku: Vse težje je zame

    Na OP ZDA v New Yorku je srbski veteran Novak Đoković v štirih nizih premagal mladega Američana Zacharyja Svajdo. Ostaja v igri za rekordni 25. grand slam.
    27. 8. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo